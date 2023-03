Guillaume Diop ble den første svarte stjernedanseren ved Paris Opera

jeg erGuillaume Diop ble kåret til stjerne lørdag etter en forestilling i Paris-operaen Giselle I Seoul helliget han den ekstraordinære karrieren til dette 23 år gamle vidunderbarnet, en av kompaniets sjeldne svarte dansere eller dansere av blandet rase.

Utnevnelsen hans ble kunngjort på scenen til LG Arts Center i Seoul (Sør-Korea), hvor danseren utførte rollen som Albrecht for andre gang i den romantiske balletten av Jean Coralli og Jules Perrot. Prima ballerina Dorothy Gilbert som partner.

Guillaume Diop, som har blitt selskapets unge håp i mer enn ett år, er en av rapportens fem forfattere. Fra rasespørsmål til opera#BlackLivesMatter-bevegelsen, skrevet i 2020, har som mål å bringe dette spørsmålet «ut av stillheten som omgir det».

Sjelden, på slutten av november 2022-konkurransen ble han forfremmet til «materiale» og oppnådde stjernestatus uten å gå inn i «første danser»-boksen, som en håndfull forgjengere, inkludert Laurent Hilaire i 1985 og Manuel Legris i 1986. Eller Mathieu Canio i 2004.

«Betydningen av å være på jobb»

Nominasjonen hans kommer en uke etter opptredenene til New Zealanderen Hannah O’Neill og franskmannen Marc Moreau. Imperial Ballett av George Balanchine i Paris. Det ble kunngjort av representanter for Alexandre Neef, generaldirektør for Paris Opera, som ikke er basert i Seoul, etter forslag fra spanjolen Jose Martínez, koreografen som ble utnevnt til å erstatte Aurelie DuPont i 2022.

«Jeg kom med disse tre forslagene på veldig kort tid for å sende en melding til dansere, unge og gamle, store som små,» forklarte han, «og for å få dem til å forstå viktigheten av å være på jobb.» Picaro Jose Martinez. «Det er ytterligere tre mannlige stillinger som skal fylles, ytterligere to kvinnelige stillinger og flere i løpet av de neste to årene,» sa han. På spørsmål om utnevnelsen av Guillaume Diop, forsikret Jose Martinez at «på intet tidspunkt (han) ombestemte seg for å utnevne ham på grunn av hudfargen hans».

«Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt», svarte den nye stjernen i samme avis. «Jeg er sikker på at det vil berolige foreldrene til barna som elsker meg, men jeg vet ikke at jeg vil snakke om det. I utgangspunktet jobbet jeg som alle andre,» understreket han. Guillaume Diop, som er involvert i corps de ballet i 2018, spiller allerede mange stjerneroller, dermed hoveddanset i mannlige roller. Spøkelset, Don Quixote, Anna Bird Lake Og Romeo og Julie.