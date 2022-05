Guillo Guild on the Grill (Underlug U23)

Han har nettopp blitt operert.» Et vanskelig valg «(sic) I stedet for å frilanse for siste gang i FC-ligaen, bestemte han seg til fordel for de lilla U23, mellom sine to favorittklubber. D1B og Mark von Bommel, men Kevin Mirales, Somersetts, Leo Dubois, en liten feil langt unna. fra målet, Union Saint-Gillois, Padel, Sergio Conceiவோவோo og Frank Ribery alle … Dobbel jerlet Guillet for å unnslippe det gule kortet. ) Boss » På grillen «.

38 år siden begynnelsen av mars, men fortsatt det samme ungdommelige smilet, tenåringslåsen … og socopads: Guillaume Gillet Henger smulene til eliten med hastigheten til en ung mann … og kartet til storebroren. Han krysser av for spillerboksen +23 Ansatte hos unge mødre som er ansvarlige for å introdusere D1Bs formel Nytt utseendeNå inkludert 4 Espoires-lag.

» Jeg må fortsatt bestå mine fysiske eksamener, men jeg er ikke så redd for å stryke dem «Tidligere Sporting Marathon Laughs (330 pro-løp under Brussel-farger)» Til tross for min alder, gikk forrige sesong bra med tanke på smerte, jeg kjente ingenting. Jeg håper å tiltrekke meg de unge lagkameratene mine når de blir friske: de tror ikke at jeg kom for å fungere som tanter, jeg vil være der for å holde dem oppdatert og lære dem ting! Kroppsparametrene mine er så gode, jeg har alltid vært så heldig: selv om jeg ikke gjorde noe i ferien, var jeg i form umiddelbart! Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men det har alltid vært min største ressurs. Vi skulle ikke lyve for hverandre: Som alle spillere på min alder begynte jeg å stille spørsmål etter karrieren. Tidligere spillere fortalte meg:Så lenge du fortsetter, fortsett, ha det gøy! Fordi det er noe annet, det berømte sorte hullet …«Fotball har opptatt livet mitt siden jeg var 5 … og jeg er ikke klar til å stoppe fysisk eller mentalt … Hva om jeg prøver spenningen igjen under målene mine i Underlite? Eh … sist var i linsen, det var ikke 5 av 10. Ryggen begynner å kjenne det…”