Kongen av frokost, appelsinjuice vil sannsynligvis etterlate et stort tomrom på bordene våre i løpet av de kommende ukene og månedene. For det første har prisen økt kraftig de siste dagene, da vi snakker om en økning på 90 % mellom juli 2022 og april 2023.I de neste månedene, vil prisen på appelsinjuice, vitamin være høyere. På Chicago Stock Exchange, hvor den er notert, steg frossen og konsentrert juice fra $1,50 per pund i juli 2022 til $2,83 per pund i april 2023, en økning på nesten 90%. Opprinnelsen til utbruddet kommer ofte fra katastrofale høstinger i USA, spesielt i Florida, verdens nest største produsent etter Brasil.”, vi 60 millioner forbrukere, lærer av franske test-achats.

I tillegg til inflasjonen slik vi kjenner den i Europa, men ikke bare, har været også skapt enorme problemer. I september hadde orkanen Ian allerede forårsaket store skader på produsentene. Noen uker senere tok orkanen Nicole over før orkanen Elliot ankom i desember. Sistnevnte, vinteren, fikk særlig til å fryse trærne. «I tillegg kommer sykdommen «gul drage» forårsaket av Xyla, som det ikke finnes noen kur mot. Hvis de blir angrepet av dette skadedyret, vil bladene visne, fruktene blir sure og treet vil dø om noen år, noe som indikerer dårlige avlinger for de kommende sesongene.«, nevner vi. Så dette er en serie regler som rammer appelsinmarkedet, og amerikanske produsenter snakker om den laveste høsten på 80 år. Vi snakker også om dypere problemstillinger. «Florida går bort fra å dyrke sitrus til fordel for boligbygging. Emmanuel Vasseneix, president for National Professional Union of Fruit Juices (Unijus) forklarte til 60 millioner forbrukere. Som et resultat vender amerikanske juiceprodusenter seg til Brasil, hvor 85 % av appelsinjuicen kontrolleres av tre aktører. Strømmer til Europa har nå blitt viderekoblet til USA, noe som skaper press på prisene. Stilt overfor alt dette vil åpenbart forbrukere drikke. Mye mindre juice er tilgjengelig på markedet enn de siste årene; Og supermarkeder og matbutikker må stole på innovative leverandører for å fylle hyllene sine. Risikoen for mangel på appelsinjuice er høyere enn noen gang, og situasjonen bør ikke fikses med en bølge av en tryllestav.