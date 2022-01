Gulfstatene advarer mot kraftig regn

Myndighetene i flere gulfstater utstedte søndag en rekke advarsler til innbyggerne sine i løpet av dagene med voldsomme regnvær i den tørre regionen.

Nedbør forstyrrer dagliglivet i disse landene, og på grunn av mangel på nedbør installerer myndighetene sjelden vannavløpssystemer.

I De forente arabiske emirater falt det styrtregn over hele landet, spesielt i Dubai og Abu Dhabi. Dårlig vær ventes å fortsette til torsdag, meldte det offisielle nyhetsbyrået WAM.

Det regner naturlig nok svært lite og sjelden ved såing av en praktisk sky som brukes av myndighetene for å øke mengden regn.

Klasser og eksamener er innstilt på grunn av regn

Kraftig regn har pisket det enorme ørkenriket Saudi-Arabia, inkludert pilegrimer i den hellige byen Mekka.

I Qatar har myndighetene oppfordret innbyggerne til å være på vakt.Storm regn“Og”Sterk vind«I forskjellige deler av landet siden søndag.

Regn i Kuwait”Gjennomsnittlig intensitetSenter for meteorologi sa at det vil vare til søndag kveld. Klasser og eksamener avbrytes mandag på skoler over hele landet på grunn av været.

Sultanatet av Oman kunngjorde lørdag “Stormbyger av varierende intensitet«I mange deler av landet.

Gulf-landene drar nytte av milde vintre om vinteren, med unntak av sjeldne og korte episoder med nedbør mellom november og januar, med temperaturer på rundt 20 grader.