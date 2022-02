Gull til Kina, Norge topper, blandede formuer for belgiere: Ting å huske fra lørdag i Beijing

Sammendrag av høydepunktene fra konkurransen ved OL i Beijing denne lørdagen 5. januar.

Skiskyting: Norge slår Frankrike i mixed stafett

Vind, straffer, vendinger og vendinger i spissen for løpet: Det første skiskytterstevnet ga et flott scenario, der Frankrike for det andre endelig ga fra seg OL-tittelen i mixed-stafetten til Norge. Etter siste skyteøkt kom Johannes Poe, som hadde skrevet den beste skitiden i løpet, tilbake med en kanonkule over duoen Quentin Fillon-Milette og Edward Lottipov og beseiret sine franske og russiske rivaler på sprinten.

Hurtigløp: Irene Shoutons olympiske prestasjon

Irene Schuten (29) åpnet gulltelleren for Nederland på 3000 meter, hvor hun vant sin ranking på 3.56.93 og satte ny olympisk rekord. I en alder av 49 ble tyske Claudia Bechstein, som deltok i det åttende OL, på 20. og sist.

Sky Jumping: To slovenere på kvinneetappen i individuell konkurranse

I fravær av østerrikske Marita Kramer, vant slovenske Ursa Bogotaz singeltittelen for kvinner denne lørdagen med totalt 239 poeng (118/2 + 121/2). Den nye olympiske mesteren har imidlertid ennå ikke vunnet et verdenscup. Akkurat som i 2018 ser vi en annen slovener, Nika Krisner, bak tyske Katrina Altas.

Short Track: Gull for Kina og Fontana 9. i mixed double

Da de dukket opp for første gang under OL, lo stafettfolket i republikken Kina, skøyteløperne hjemme, og styrtet Italia i ekstremisme, forfatteren av comebacket. I fravær av Nederland (Suzanne Schulting falt i semifinalen), ble denne spektakulære A-finalen preget av fallet til de ungarske og kanadiske rivalene. Kina, som vant sin første gullmedalje ved OL i 2022, gikk videre til finalen etter diskvalifiseringen av det amerikanske og russiske laget. Det bør også bemerkes at italieneren Ariana Fontana vant den niende olympiske medaljen i karrieren (i fem påfølgende utgaver av lekene), og ble den mest dekorerte kortbaneeksperten (både menn og kvinner) enn Victor Ahn og Apollo Ono.

Frikjøring: Svenske Walberg, sjokkvinner

Svenske Walter Walberg, 21, er den nye olympiske mesteren i mogulski! Med 83,23 poeng slo han sin største kanadiske favoritt Michael Kingsbury (82,18 poeng), som var i stand til å slå ham, og Japans Iguma Horishima (81,48 poeng) sin Walbergs singularitet: han har aldri vunnet et verdenscup. Antennen hans ble sluppet løs under den siste løpeturen, han kan ha oppnådd sitt livs ytelse …

Langrenn: Den første personlige tittelen til Therese Johak

Tre ganger verdensmester i fallskjermhopping Therese Johak (7,5 km klassisk + 7,5 km fri) fløy rett inn i arrangementet for å vinne sin første gullmedalje i OL. Etter å ha tatt ledelsen i skiskiftet utvidet russeren Nepriva og østerrikeren Statlober det norske gapet til etappen var fullført. For den 33 år gamle Joachim var det hans første individuelle olympiske tittel, og vant gullmedaljen i stafetten ved OL i 2010 i Vancouver. I 2014 ble han nummer fire i Skythlon og i 2018 ble det … Clostepol, en 18 måneders suspensjon etter en positiv dopingkontroll for anabole steroider, som hindrer ham i å delta i OL. .

– I den belgiske klanen –

Kortbane: Hanne Desmet kvalifiserer seg til kvartfinale, broren Stijn diskvalifisert

En god start for Hannay Desmet, som kvalifiserte seg til kvartfinalen på 500 meter mandag. Antwerpen-kvinnen takket ham for å fiske tredje, fjerde og siste gang i serien hennes. “Jeg visste å vente på siste runde var min eneste sjanse. Jeg var tålmodig.”Hane insisterer på at han vil få tillit fra denne avgjørelsen.

På 1000m løp hadde broren Stijn Desmet en dobbel ulykke. Etter å ha feilet på egenhånd, var han heldig som fikk en ny start etter at italieneren Siegel brakk et av knivene. På grunn av overengasjement slo han den samme beleiringen – han slo spontant ned den amerikanske rivalen – og ble logisk diskvalifisert før og etter løpet (straff). “Synd, men du må raskt vri knappen og tenke på neste hendelse”, Kommentarer Stijn Desmet, også involvert i 1500m (onsdag) og 500m (fredag).

Snowboard: AV Bobby i bakkestil (14.) slått ut

Det er ingen bakkestilfinale for juniormedlemmet på det belgiske laget denne søndagen. Yvonne Bobby (17) var ikke kvalifisert til å delta i løpet med 56,80 poeng under sitt andre løp (sammenlignet med 47,08 poeng på slutten av første løp). “Forsikring”) Og 14. plass på rangeringen. “Dette er et viktig læringsøyeblikk for meg”Understreket 2021 verdensmesteren for junior i denne spesialkategorien, endte han bare to plasser fra kvalifiseringen. Vi vil finne henne i den store luften.