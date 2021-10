Gullball: De Bruyne og Lukaku i 30 finalister

Tretti spillere er kjent for å være sikre på at de kan få Ballon d’Or for den beste fotballspilleren i 2021. To av dem er belgiske spillere: Kevin de Bruyne og Romelu Lukaku. Dette er første gang i historien til de røde djevlene (68 mål) som en scoringsscorer har scoret. Innbyggerne kjenner denne æren for sjette år på rad. Han ble rangert som 14. i 2019, 9. i 2018, 14. i 2017, 20. i 2016 og 18. i 2015. Kvelden ble organisert på Satellite Theatre i Paris.

Argentina, som kom til PSG fra FC Barcelona i sommer, og en av de mulige kandidatene, portugisiske Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United), er på sin liste over 5 Ballon d’Ors. Brasilianske Neymar (PSG) mottok sin tiende nominasjon. Den polske spissen Robert Lewandowski (Bayern München), som ville vært den mest populære i 2020 (Ballon d’Or ikke tildelt på grunn av Kovit-19), har igjen stilt opp mål gjennom året og fjernet den nye tittelen tysk. Champion. Franske Kylian Mbappé (PSG) og uruguayanske Luis Suarez (Atlético de Madrid), spanjolen Gerard Moreno (Villarreal), ble kåret til den beste spilleren i Europa League og unge Bill Foden (Manchester City)

Den algeriske kantspilleren Riyad Mahrez (Manchester City), den franske medianforsvareren N’Golo Kanté (Chelsea) i Champions League -finalen, den unge norske scoreren Erling Holland (Borussia Dortmund), Italias sentrale forsvarsduo i forrige Euro: Giorgio Cilini (Juventus Turin) var også valgt. En annen italiensk midtbanespiller Giorgino (Chelsea) er på laget etter å ha vunnet Champions League og euro, hver gang han spiller en avgjørende rolle til tross for at han er i skyggen.

Den engelske spissen Harry Kane mottok sin tredje nominasjon, egyptiske Mohamed Salah (Liverpool), italiensk keeper Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Paris-SG), valgt som den beste spilleren i den første euroen. Tiden mellom de tretti finalistene ble ikke glemt. Den franske spissen Karim Benzema ble forfatteren av en utmerket kampanje med Real Madrid og gikk internasjonalt igjen, mens en annen spiss var engelske Raheem Sterling (Manchester City), den ulykkelige finalisten i Champions League og Euro, samt den italienske midtbanespilleren Niccol ரே Barel மற்றும் og Italiensk Har tatt sin plass i dette panteonet.

Portugisisk midtbanespiller Bruno Fernandes (Manchester United), Europa League-finalist og Premier League-manifest siden hans ankomst, 18 år gamle Petri (FC Barcelona) eller kroatisk spiller, Ballon d’Otz Rodrigo (Luca Modric), portugisisk forsvarer Ruben Dias (Manchester City), engelsk mester og C1 -finalist, venn av Argentina Laudaro Martinez (Inter) Lukaku, italienske mestere i spissen for terrorangrep, engelsk angripende midtbanespiller Mason Mount (Chelsea) eller dansk.