Gunstig fortjeneste for jernmalmgraver LKAB

Høye priser er gode for statseide LKAB i Nord-Sverige, Europas største jernmalmgruver. Selskapet torsdag sa at nettoomsetningen økte med 98 prosent, hovedsakelig på grunn av høyere priser på malmen.

Jernmalm ble solgt for gjennomsnittlig $ 200 per tonn. Malmen sendes over grensen fra den norske isfrie havnen i Norwich til de europeiske jern- og stålprodusentene.

LKAP Rapportere Å utvide kapasiteten til jernbanene er en presserende sak for å møte de langsiktige kravene.

Foto: Thomas Nilsson

“Jo høyere tonnasje jo høyere tonnasje, jo sterkere grunnlag for finansiering av vekst og større investeringer foran oss de neste 15-20 årene. LKAB gjennomfører en teknologisk endring som vil redusere våre kunders karbonutslipp med 35 millioner tonn , som er en tredjedel av Sveriges totale utslipp. Mer enn to prosent, sier John Mostrom, LKABs styreleder og administrerende direktør.

Mostram sier at inntektsøkningen vil bidra til å styrke selskapets nåværende overgang til en bærekraftig fremtid.

Sammen med kraftprodusenten Wattenball og stålprodusenten SSAB er LKAB verdens første selskap som produserer hydrogenredusert svampjern. Først ved hybrid pilotanlegg, deretter i fullskala produksjon.

En del av prosjektet innebærer en karbonfri gruve i Kiruna, som introduserer batteridrevne kjøretøyer for gruvedrift og transport under jorden.