‘Gutted for Ben Davies’ – Liverpool -fans dømmer etter overføringsplan

Liverpools defensive skadekrise forrige sesong etterlot dem ikke noe annet valg enn å gå tilbake til overføringsmarkedet for forsterkning i januar.

I de siste dagene av vinduet fant J ர்க rgen Globe tre senior midtstoppere skadet, og Fabinho ble slått ut.

Schalkes Ozan Kabak kunne ikke stole på de uerfarne Knot Phillips og Rice Williams for resten av kampanjen, med en permanent kontrakt til Preston North End Ben Davis.

Tretten opptredener i alle kampene til førstnevnte LiverpoolDavis har ennå ikke spilt i en kamp.

Nå, med Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Madip som alle passer inn, og Ibrahim Connett signerer, vil Davis ha liten sjanse.

Er klubben Klar til å be om lånetilbud til Davis – og Sheffield er i front på rekken for United -forsvareren.

Han er trygg på at han kan gjøre karrierefremgang med et midlertidig trekk og kunne komme tilbake til Anfield som et mer verdifullt emne.

Mange Liverpool-fans har veid inn de mulige neste trinnene for flyttingen og 25-åringen.

“Ben Davis burde være en av de mest bisarre overgangene for Liverpool,” twitret en supporter.

@inthesmoke Skrevet: “Er det fortsatt en merkelig signatur i klubben?

“Kjøpte på et kritisk tidspunkt for sin posisjon og gjorde ikke engang et konkurranseopptreden.”

PeterSimmoYNWA Sa: "For å være ærlig, jeg beklager fyren.

PeterSimmoYNWA Sa: “For å være ærlig, jeg beklager fyren.

“Vi var på kanten av det keltiske trekket før vi dro. Han fikk ikke en sjanse da han bare hadde to unge menn som sto der. Noe annerledes.”

PW8383 Tweet: “Forståelig. Det ser ut til å ha blitt hentet inn som et nødskjold.

Mximyesess Han la til: “Ben Davis likte det. Han fikk ikke engang sjansen til å bevise seg selv.

“Dette er det en spiller fortjener etter å ha blitt signert. Når det gjelder LFC, vil det definitivt etterlate en sur smak i munnen.”

