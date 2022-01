Gutten druknet i badekaret etter et anfall

31. desember led Jaden-J Sylvester, en 5 år gammel gutt, av epilepsi og falt på badet. Dagen etter var Jayton-Jane opptatt med å pakke inn gaver til brorens bursdag, slik at hun ikke kunne bli avbrutt av moren sin da hun var i et annet rom.

«Han gikk opp og spurte om jeg kunne ta en dusj. Jeg skrudde på kranene og hjalp ham med å bade når karet var halvfullt. Jeg gikk til stuen for å se om alt var i orden, forklarer mamma.

Fem minutter senere roper hun til sønnen at alt er i orden, og sørger for at han ikke har noen problemer. Etter en stund spør mamma bestemor om alt er i orden: «Jeg hørte henne skrike og løp på do. Hun dro ham ut av karet og jeg begynte å gjøre HLR. ⁇

Rask ankomst av hjelp vil ikke redde en for tidlig født baby ved 24 uker. En obduksjon avslørte at Jayden-J hadde druknet på grunn av epilepsi. Faktisk kan gutten ha kollapset i badekaret på grunn av krisen, før han kunne kveles under vannet. Tragedien kommer mindre enn en måned etter at familiens far dør.