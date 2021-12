Guy – Montreal (F) – Frankrike slo Montenegro før Frankrike og Norge

Russland, de blås siste motstander i hovedrunden i verdenscupen, dominerte Montenegro (31-25) lørdag kveld. Norge ble med Sverige (30-30) da Nederland scoret 61 mål i Kasakhstan. Kvalifisert til kvartfinalen Etter en tøff seier mot Serbia tidligere i dag (22-19), Blues møter Russland på mandag, og endte først i sin hovedrundegruppe. I likhet med det franske laget produserte russerne dette sjokket, med seier over Montenegro, en nyinnspilling av OL-finalen (31-25). Tokyo-sølvvinnerne (18-10) kastet nesten en kamp fra pause med åtte måls ledelse. Norge, verdensmester med de blå, fikk sin første interception mot sine svenske naboer. Veronica Christiansen (7 mål) slapp inn en tomålsledelse på slutten av kampen (30-30). De skal spille førsteplassen i sin gruppe mot Nederland. Men dersom nederlenderne mislykkes, sammen med Sveriges seier over Romania, blir Norge slått ut før kvartfinalen.

Nederlenderens kort i Kasakhstan 61 mål (61-15) Nederland signerte nok et angrepskort. Det var den nest største seieren i kamphistorien siden Ungarn-Australia (57-8) i 2005. Nederlenderne klarte heller ikke å ta rekorden for flest mål i en kamp, ​​med Sverige (66 mot Australia i 2009). Bo Van Vettering alene kurerte figurene hans ved å score 18 mål. I kveldens to andre kamper beseiret Romania Puerto Rico (43-20) og Polen snappet seieren over Slovenia (27-26).