People et royauté

Stjernen er den yngste personen i sjangeren som har levd ut promoteringen av UberEats.

⁇ Denne bougien er en drill de got. Pas mauvais, mais bisarre . Forteller Gwyneth Paltrow hvordan man får den mest lukrative, dyreste, mest kjente bougainvilleas wagin ‘qui’s tavit parlor. Une bonne-bloggen er beskytteren for Goop nos fait en av de nyeste videoene på UberEats, og som er min eneste sitatpub, nommée Uber spiser ikke », Destinert til å presentere den prestisjetunge Super Bowl, finalemesteren i fotball amricain live 13 fot.

I 2020, kampanjen pours bougie «This smells like my vagina» av Gwyneth Paltrow, kommersielt pour vrai – på en encore du mal à y croire, avait fast couler beoucoup dyncre. Et Gwyneths synlige utseende på problemet med autodrisering, kvotienten til mottakeren av en bonus gros cachet upruse da UberEats.

Filen ‘Uber Ente ici rappeiler à s klienter quilu peuvent commander tout sur la plateform, og pas seulement leor doner soir. Finn budbringere, kurs eller finn ut mer om tilgjengelige bøker om temaet levebrød. Dette sitatet handler om Super Bowl og dets 100 millioner seere for regi og styrking.

Leiren er på Uber-stoppet som er nærmest stedet. I andre versjoner, derimot, går animatøren Trevor Noah til en dodorant eller skuespilleren Jennifer Coolidge’s Rouge àliveres, med omtale av ‘Nourriture accessor, no pas manger’. Du génie.