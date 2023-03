«H» får 2 poeng i Norge (36-42).

Torsdag kveld var HBC Nantes på reise til Norge i Elverumsgulvet.

I starten av kampen tok Elverum ledelsen med kontringer og sklir bak Nantes-forsvaret (10′ 8-6). Grigory Gogin slet i forsvaret og trakk mennene sine tilbake for første gang (13′ 10-6). I det offensive spillet fant Valero Rivera og Aymeric Minne løsninger (17’12-8). Enda bedre, Nantes utnyttet Manuel Gaspars første redninger for til slutt å komme tilbake med Jorge Maqueda (22′ 16-13). I ledelsen gjorde Lucas de la Bretche noen gode ting (24′ 17-16) for å utligne (27′ 17-17). Ved pause hadde «H» en 3-poengs ledelse, 18-21.

Tilbake i garderoben økte Alexandre Cavalcanti markeringen (37′ 21-26). Forsiktig hentet Pedro Portela og lagkameratene ballen i forsvar og overførte den til den andre siden (44′ 26-30). Til tross for en 6-måls ledelse, måtte Alexandre Cavalcanti forlate partnerne sine skyldig i 3 midlertidige utestengelser (53′ 32-38).

HBC Nantes vant 36-42.

HBC Nantes: Victor Hallgrimsson (1/17), Manuel Kasper (4/23), Ruben Marchon (7/8), Aymeric Minne (4/6), Lucas de la Breteck (4/5), Valero Rivera (6/6), Alexandre Cavalcanti (7/10), Alexander Shkurinsky (0/1), Baptiste Damatrine (2/3), Pedro Bordela (2/2), Jorge Maqueda (2/3), Jeremy Toto (3/3), Gauldi Otriozola (5/6), Alban SIMONNET (0/1), Ernest PINEAU, Andre WENKEGHEU

Elverum: Emil Insgaard (5/34), Simon Misera (2/12), Daniel Blomgren (4/5), Josip Vidovic, Christopher Hedberg (1/1), Christian Hubert, Casper Thorsen (2/3), Patrick Andersen (0) /2), Kasem Awad (1/1), Uros Borzas (3/4), Niklas Fingren (1/1), Tobias Grøndahl (9/11), Ori Borgelson (5/6), Andre Langas (3/4) ), ), Sindre Heldel (2/3), Benjamin Berg (5/6)

