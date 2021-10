Hack: Twitch offer for massivt databrudd

Hundrevis av gigabyte vil bli avslørt på nettet. Twitch var offer for et stort datamaskinangrep. I følge det amerikanske selskapet som hacker disse massive dataene, vil a Serverkonfigurasjonsfeil. Dette cybersikkerhetsproblemet blir verre når omdømmet til dette datterselskapet til Amazon allerede er ødelagt av en rasistisk trakassering.

“Vi innså at dataene ble lekket til Internett på grunn av en konfigurasjonsfeil på Twitch -serveren som ble utnyttet av en ondsinnet tredjepart.“, Forklarte lederen for streaming av videospill På nettstedet hans.

“Som et forholdsregel har vi tilbakestilt alle kringkastingskoderTwitch ble lagt til i innlegget sitt.

Onsdag, på det anonyme 4chan -forumet, ga en bruker ut en nedlastingskobling for 125 gigabyte datadata som angivelig ble stjålet fra Twitches.

Ranet inkluderte Twitchs kildekode, inntekter fra tusenvis av streamere, samt informasjon om en distribusjonstjeneste for videospill opprettet av Amazon Game Studios, ifølge bransjens pressemeldinger.

“På dette tidspunktet har vi ingen indikasjoner på at noen identifikatorer er blitt avslørt. Vi undersøker hele tiden“, Nevnt på plattformen, som indikerer at kredittkortnumrene ikke er lagret på serveren og derfor ikke avsløres.

“Ettersom streamere er avhengige av donasjoner fra fansen, kommer de til å bekymre seg for at inntektene deres blir offentliggjort.“James Chappell, medstifter av det digitale sikkerhetsfirmaet Internet Security, kommenterte.

Ifølge data utgitt på Twitter tjente spilleren med mer enn 800 000 fans mer enn 9 millioner dollar mellom CriticalRoll mellom august 2019 og oktober 2021.

Twitch eies av teknologiselskapet Amazon, som dominerer den globale skyindustrien, og gir ekstern tilgang til IT -tjenester over Internett.

Selskapet hevder å motta mer enn 30 millioner seere om dagen, hovedsakelig tiltrukket av live streaming av videospill, kommentert av spillere eller innholdsskapere.

Streamingtjenesten har blitt utsatt for rasistisk og homoseksuell trakassering i flere måneder, inkludert “hatprøver” (“Hater angrep“), Mot noen skapere, spesielt ikke-hvite mennesker eller LHBTQ-samfunnet. Disse ofrene har mobilisert og samfunnet har iverksatt tiltak, men kjemper for å stoppe denne hendelsen.

Twitch sendte inn en klage mot to brukere for en måned siden og hevdet at de kunne administrere flere kontoer fra Europa på plattformen under forskjellige identiteter.Lag tusenvis av roboter på få minutter“For å forfølge ofrene.