Hagearbeid for psykisk helse | myMotherLode.com

Yard

Det er overveldende bevis på at det å være rundt planter, og spesielt hager, har en positiv innvirkning på mental helse. Richard Thompson antyder, i en artikkel publisert av Royal College of Physicians, at bruk av terapeutiske hager kan redusere presset på National Health Service i England. Vitenskap viser at plantene mine hjelper meg, og det kan til og med ta litt press fra helseindustrien. Etter min mening bør dette tillate gartnere å få rabatt på helseforsikringspremiene sine!

Det er imidlertid en alvorlig side ved dette; Vi lever i vanskelige tider, en tid hvor vi ofte er isolerte og redde. Familietreff blir utsatt igjen. Sykehus er nok en gang overbelastet. Stresset vi står overfor er i seg selv en del av helserisikoen vi står overfor. Vi må finne måter å håndtere stress og fokus på for å fremme en større følelse av velvære som forskning viser faktisk vil styrke immunsystemet ditt. En av de beste måtene å gjøre dette på er hagearbeid. Hagearbeid holder deg opptatt og utendørs. Sollys i seg selv helbreder. I en norsk studie ble det vist at 30 minutter med sol kan produsere 5 ganger det daglige behovet for vitamin D. Vitamin D spiller en viktig rolle i produksjonen av serotonin, hjernekjemikaliet som produserer lykke. Det er en av fordelene med luke som de fleste aldri vurderer.

Imidlertid har ikke vi alle plass eller tid til en hage. Bare å gå i en hage og skrive ned tankene dine har vist seg å redusere depresjon hos eldre voksne. Å være omgitt av planter inne og ute forbedrer humøret ditt sterkt.

Vi bor i Tuolumne County, og vi er dobbelt så heldige at du bare er en kort kjøretur fra hjertet av noen av de vakreste skogene i verden. Å omgi oss med naturen har blitt brukt “som en aktiv komponent i et terapeutisk inngrep for klinisk depresjon”, sier en artikkel fra Texas A&M. Japanerne kaller dette “shinrin-yoku“Som kan oversettes til” skogsbad. ” Det samles inn mye forskning som viser fordelene med denne nedsenking av naturen.

Ærlig talt, dette er ikke noe nytt. Florence Nightingale, sykepleiermoren, sa det vanskeligste for en pasient var og er fortsatt “Å ikke kunne se ut av vinduet, og knutene i skogen er det eneste synet. Jeg vil aldri glemme ekstasen til feberpasienter over en bukett med fargerike blomster. “ Hun oppfordret sykehusene til å lage helbredende hager som steder der pasientene ville ha et naturlig rom for å hjelpe til med helbredelse. Hun sa “Folk sier at effekten bare er i tankene. Det er ikke noe slikt. Effekten påvirker også kroppen. “

Master Gardeners fremmer helse og skjønnhet for å tjene alle rundt oss, en viktig oppgave i denne vanskelige tiden.

Jim Bliss er en Cooperative Extension Master Gardener ved University of California Tuolumne County.

UCCE Master Gardeners i Tuolumne og Calaveras fylker kan svare på spørsmål om hagearbeid i hjemmet. Ring 209-533-5912 eller fullfør vårt brukervennlige problem quiz her. Ta en titt på vår nettsted her. Du kan også finne oss på Facebook.