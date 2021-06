Hagene vil helbrede oss for en fremtid med lite karbon

Hvert sekund, den Amazon-elven øser 50 millioner liter vann I det lyse Atlanterhavet. Når ferskvann snurrer og blandes med saltvann, blir det funnet energi.

“Hvis du lager en virkelig konsentrert saltoppløsning, eller hvis du blander den med vann og etanol, kan du føle at de blir varme opp litt.” Anthony stropp, Professor i miljøteknikk ved University of Colorado i Boulder. “Så varmen har nok energi til å gå, kan du se.”

Amazon er selvfølgelig et seriøst eksempel. Men i mindre skala tror forskere at de kan skape ren, fornybar elektrisitet ved hjelp av disse naturlige sammensettingsstedene. Dette kalles “osmotisk energi” eller “blå energi”. Det er fortsatt tidlige dager, og det er et minnow ved siden av vind- og solhaier i det fornybare strømhavet – men får osmotisk energi.

Osmotisk kraft bruker osmose, som er bevegelse av vann gjennom en halvcirkelformet membran. Det vi kaller salt er egentlig den kjemiske sammensetningen av elementene natrium og klor. Tilsett salt i vannet, og natrium og klor vil oppløses i vannet og bli til ladede ioner.

Når ferskvann kommer inn i blandingen, vil disse ionene prøve å skifte fra saltvann til ferskt, og til og med konsentrasjonen vil komme ut. Hvis du tvinger disse ionene gjennom en spesiell membran, kan du bruke energien deres når de passerer gjennom.

[Related: Stay-at-home science project: Enlarge gummy bears to reveal the secrets of osmosis]

Denne teknologien er ikke begrenset til der elver møter havene. Alt du trenger er saltvann, ferskvann og et sted kan du sette begge sider. Den osmotiske kraften kan til og med skape et nytt formål for menneskeskapt avløpsvann: saltlake som for eksempel forlater saltvannsanleggene, eller annen saltindustriell strømning. Store saltvann eller saltvannssjøer som Dødehavet gjør det perfekt.

Faktisk så den Jordan-elven komme inn i Dødehavet Det var inspirerende Sydney Lope, en forsker – en forløper for omvendt osmose, en måte for oss å fortynne sjøvann på – oppdaget at osmotisk energi var mulig igjen på midten av 1970-tallet.

Det tok frem til 2009 å åpne verdens første blåkraftverk i Hurum, Norge, 40 mil sør for Oslo. Anlegget brukte en enkel 2 til 4 kW osmose, som var nok til å drive to kjøkkenapparater. Stotcraft, selskapet bak det, hadde dristige planer om å bygge et annet, større anlegg for å levere strøm til en hel landsby.

Men i 2014, Stotcraft Anlegget ble stengt Fortsatte planene med henvisning til lav kostnadseffektivitet. Som med enhver ny energikilde, må bedrifter sørge for at plantene deres produserer mer energi enn de kan behandle – det vil si pumpe i vannet du trenger. Det er som hvorfor Fusjonskraft Forlot ikke laboratoriet.

“Det ville være som et langsiktig forskningsoppdrag,” sier Strap. “Jeg tror … noen andre teknologiske fremskritt venter på å skje.”

Men Stotcraft prøvde ikke sist. I 2014 var selskapet basert i Nederland Låst opp En osmotisk plante som ligger på toppen av Absluitz, et dike som skiller den salte Nordsjøen fra ferskvannsbukten i IJsselmeer. Et annet selskap Er for tiden optimistisk Å gjøre noe lignende i Danmark.

[Related: To solve global water scarcity, we need to get more serious about desalination]

I teorien, hvis disse spesielle membranene kunne installeres i alle elvene på jorden, ville de være i stand til å generere nok strøm til å drive hele kontinentet. Inntil vi velger elvene som renner gjennom året, kan vi produsere strøm til enhver tid, uten forstyrrelser som oppstår når vindturbiner ikke blåser, eller når solcellepaneler ikke kan se solen.

Selv om vi ikke alltid skal oversvømme byer med blå energi, viser disse fungerende pilotanleggene at forskere prøver. De har hjulpet forskere med å gjøre forbedringer Bedre, billigere membraner, Til Utmerket smuss og blokkering, I utgangspunktet for nye måter å gjennomføre den osmotiske prosessen på.

Utfordringene er fremdeles der. Selv om osmotisk kraft er mer karbonintensiv enn å forbrenne fossile brensler, har den fortsatt miljøkostnader. Spesielt fordi blå kraftverk blander ferskvann og saltvann Utslipp noe i mellom Kalt saltvann. Marint dyreliv er følsomt for saltendringene rundt det, og noen forskere viser at det kan være forstyrrende.

Forskere og ingeniører som lager osmotiske planter på strendene, bør være spesielt forsiktige. “Hvis du forestiller deg å blande elvvann og sjøvann, kommer du til å samhandle med svært følsomme økosystemer,” sier Strap. “Du kommer til å være i hagene, og så videre.” De er habitater Allerede sårbar Til stigende havnivå og Forsurende hav.

Selv om du kommer til det, er de samme tendensene som gir så mye håp til ren energiendring på noen måter en barriere for andre typer krefter. Som prisene på sol og vind Vil fortsette å falle, Det er ikke lett å se osmotisk kraft konkurrere.

Strap sa: “Dette vil kreve mye arbeid for å generere storskala strøm.

Blå energi er enda mer effektiv i småskala situasjoner. For eksempel er eksterne samfunn i Nord-Canada, hundrevis av miles fra hverandre eller fra strømnettet, ofte avhengige av fossile brensel-kaotiske generatorer for å generere elektrisitet. Osmotisk kraft er mulig Å tilby grønn energi til disse samfunnene Dette er mer mulig i deres del av verden enn vind- eller solenergi.