Haier forveksler surfere med dyrebytte, viser studie

Haier som jakter på surfere eller svømmere har så dårlig syn at forskere har konkludert med at de sannsynligvis forveksler dem med sitt vanlige bytte, pinnipeds som sjøløver, ifølge en studie onsdag.

“Fra perspektivet til en stor hvithai tillater verken bevegelse eller form et entydig visuelt skille mellom pinnipeds og mennesker.“skriv forfatterne av artikkelen i Interface, et tidsskrift for Royal Society. De konkluderer med at deres arbeid”Støtt feilidentifikasjonsteorien for å forklare noen biter.“.

“Dette er den første studien som tester denne teorien fra det visuelle synspunktet til en hvithai.”, Forklarer hovedforfatteren til AFP, Laura Ryan, en forsker ved avdelingen for biologiske vitenskaper ved Australian Macquarie University.

Haiangrep forblir sjeldne (mindre enn seksti på verdensbasis i 2020), ifølge en spesialisert avdeling ved University of Florida. Men de opprettholder, ifølge studien, et klima av frykt.uforholdsmessig“, assosiert med uvitenhet om motivasjonen til dyret, spesielt når angrepet ikke er provosert. Noen ganger er konsekvensen jaktkampanjer som også skader andre arter.

Oftest innrammede, hvithaier, tigre og bulldogger angriper for det meste surfere.

Hvis hvithaien er kjent for å oppdage lyder og lukter på stor avstand, antas det på nært hold at den først og fremst er avhengig av synet for å oppdage og målrette byttet.

Ufølsom for farger

Imidlertid er haiens visuelle system nesten ufølsomt for farger og har en svært dårlig evne til å skille detaljene i en form. Oppløsningsevnen deres, opptil seks ganger mindre enn et menneskes, er enda lavere hos unge hvithaier, som utgjør den høyeste risikoen for dødelige bitt for surfere, ifølge studien.

For å teste feilidentifikasjonsteorien utførte Macquaries team “videoer tatt fra en hais synspunkt og behandlet med et program for å etterligne haiens visuelle system“, og spesielt dens evne til å skille en form og dens bevegelse, forklarer forskeren.

For å gjøre dette tok de fra bunnen av et basseng bilder og videoer av en sjøløve og en sjøløve, en delikatesse for haien, som ville passere nær overflaten, noen få meter over havet, over en hai. De sammenlignet deretter signalene sine med signalene til svømmere og surfere som padlet med armene, med eller uten spark, på de tre hovedtypene surfebrett (longboard, shortboard og hybrid).

Fra perspektivet til en ung hvithai, er en svømmers bevegelsessignaler som de til en surfer som padler på brettet nesten umulig å skille fra de til en pinniped, ifølge studien.

A fortiori i sjøvann, hvor sikten ville være lavere enn i bassenget som ble brukt til forsøket.

Når det gjelder form, ser en pinniped med bøyde finner mer ut som en svømmer eller surfer på kortbrettet sitt enn en pinniped med utvidede finner. “Longboards ser mindre ut som en sjøløve“Ifølge meg Ryan, som kommenterer opp til hvor han”det har vært hendelser med biting på longboards“.

Forskere vil nå prøve å finne ut om en “Å endre de visuelle signalene til potensielle byttedyr ville være en effektiv beskyttelsesteknikk mot hvithai.“fortsetter forskeren.

Med nødvendigheten av løsninger som “ikke bare forhindre haibitt, men ikke sette andre marine arter i fare“.