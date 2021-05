Hall-parlamentsmedlemmer ber regjeringen om å beskytte fremtiden til superfiskebåten, Kerkela Evaluering

Se: Video Report av Jonathan Brown

To medlemmer av representanthuset fra Hull oppfordret regjeringen til å iverksette tiltak for å beskytte fremtiden til det gigantiske fiskefartøyet Kerkela.

Det gigantiske fiskefartøyet på 52 millioner pund slipper vanligvis garnene sine utenfor norskekysten denne tiden av året – og behandler hundrevis av tonn torsk og hyse noen få uker.

Men bare tre år etter at den ble avduket – strandet i et norsk verft – drives den av noen få av sine 100 besetningsmedlemmer – blant dem Dylan Jackson, en fjerde generasjons fisker.

Det er virkelig en usikker tid akkurat nå. Til slutt står folks jobber og levebrød på spill, vi har alle pantelån, de fleste av barna har familier for å forsørge de fleste her, uansett hva de vet. Dylan Jackson, jaktforfatter

Kerkela kom tilbake til Humber fra sin siste seilas til norske farvann i desember – men da Brexit-perioden endte, endte også rettighetene til britiske skip til å fiske der.

Tidligere i år, da samtaler vaklet om tilgang til fiskevann i Norge – fiskefartøyet fikk overlate til mindre fruktbare regioner i nord – i frykt for at neste år vil være før spenningene oppløses.

“Vi kan ikke ha mange år som dette,” sa Jane Sandel, administrerende direktør i UK Fisheries. “40 prosent av fiskemulighetene er ikke bærekraftige, men for øyeblikket er det ingen sikkerhet i det hele tatt.”

Disse spørsmålene om fremtiden til Kirkella – som leverer opptil 12 prosent av all fisk som selges i chipbutikker i Storbritannia – førte til et presserende møte i dag mellom fiskesekretær Victoria Prentice og to av Hales varamedlemmer.

De gjorde det klart for meg at de ikke vil forhandle om fiskerettigheter i år, det blir neste år. Vel, vi har hundre av mennene og kvinnene i Kerkela-mannskapet som er desperate etter å vite om de har en jobb eller en jobb å gjøre, og jeg er redd det ikke er bra nok. Karl Turner Laboratory MB, Hull East

“Det vi ønsker å se er å legge ned innsatsen og ha møtene akkurat nå for å se om noe kan reddes fra resten av dette året,” sa Emma Hardy MP Lab og Hull West & Hessle.

Miljøverndepartementet sa i en uttalelse at det var gitt et rettferdig tilbud til Norge om tilgang til Storbritannias farvann og utveksling av fiskekvoter, som nordmenn ikke hadde sagt ja til.

“Vi har alltid vært tydelige på at vi bare vil inngå avtaler hvis de er balanserte og i den britiske fiskeindustriens interesse, i motsetning til tidligere EU-ordninger som stort sett var i ubalanse og ikke var i Storbritannias overordnede interesse.”

De som planlegger veien foran Kerkela, sier at Hulls økonomi vil ta et nytt slag uten avgjørende handling – mens fiskeindustrien og de i den kan forsvinne.