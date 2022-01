Halle Berry hadde drukket for mye før dette bryllupsbildet

“Det er offisielt …” skrev Halle Berry på Instagram, 1. januar 2022, under tittelen Two Photos. Først finner vi en amerikaner som utveksler et kyss med partneren sin, Van Hunt, i noe som ser ut som en kirke. For å forstå den sanne betydningen av utgivelsen, “Dette er 2022!” Det er nødvendig å se på det andre bildet som er nevnt. Så det er nødvendig å lese to korte setninger på en gang: «Dette er offisielt, dette er 2022». Det mange ikke gjorde, inkludert People’s Press, som annonserte den fjerde sammenslutningen av skaperne av filmen “Broost”, en tidligere kampsportutøver som angrep henne i retten.

Skuespillerinnen, Tornado i “X-Men”-historien, gikk bak kulissene til dette bildet og fødselen til denne bryllupskomedien, på “Tonight Show”. «Jeg var på en øy med kjæresten min. Vi hadde noen drinker i baren. Vi var på vei tilbake til rommet vårt da vi passerte denne lille kirken. Innvendig hadde vi en sprø idé: å ta et bilde at vi skulle gifte oss og sende det til mamma. Bildet var så bra, vi trodde vi skulle lage denne vitsen for alle, “sa hanKapittel D Jimmy Fallon.

Halle Berry forventet ikke at komedien skulle gå viralt. «I løpet av fem minutter etter innlegget forsto vi det da vi mottok gratulasjoner fra Ava Duvernay og Dwayne Johnson. Jeg vil ikke gjøre lysbildefremvisningen igjen på Instagram fordi jeg vet at ingen vil skanne bildene, forsikret han.

(Viktig / jde)