Halo Infinite mottar Slayer, Fiesta, Free-For-All og SWAT-spillelister neste uke

343 Industries har bekreftet at Halo Infinites flerspillermodus ikke bare vil inneholde Slayer, Fiesta, Free-For-All og Tactical Slayer (SWAT) spillelister 14. desember, men det vil også bli endringer for å gjøre utfordringene mindre frustrerende.

Halo Community-direktør Brian Jarrard fortalte nyheten videre Reddit, bekrefter at den mye etterspurte Slayer-spillelisten vil være tilgjengelig for alle spartanere veldig snart.

Jarrard bemerker at “lagets første planer for en Slayer-spilleliste inkluderte en rekke nye varianter som ikke kom til å være klare i tide til å rulle ut før ferien. “I mellomtiden vil spillere fortsatt kunne dra nytte av et” Basic Assassin-tilbud for å komme i gang og [l’équipe] vil se etter å styrke og utvide den med flere varianter i en fremtidig oppdatering. “

Sammen med disse nye spillelistene justerer 343 også utfordringene for å fjerne “noen spesifikke utfordringer på en spesielt frustrerende måte, redusere noen krav til andre, gjøre den siste ukentlige utfordringen mindre intensiv (å komme dit er ganske vanskelig), og legge til nye utfordringer spesifikt for nye spillelister.”

Det vil til og med være en som “vil være basert på spillerens akkumulerte poengsum og er et” lite første skritt mot ytelsesbasert XP. 343 vil dele flere detaljer om disse endringene under neste ukes Halo Waypoint.

For å avslutte innlegget, ønsket Jarrard også at Halo Infinite-spillere skulle vite at laget er “oppmerksom på og aktivt undersøker rapporter om periodiske uhell som har påvirket noen spillere på BTB de siste dagene.” Hun fortsetter også å fokusere på rangert matchmaking og “spillere tilbakemeldinger på mulige anomalier.” “

Mangelen på dedikerte spillelister er en av de få klagene vi, og mange andre, har kommet med på Halo Infinite, som ellers er «en spektakulær og moderne versjon av de mest elskede førstepersons skytespillene». “

Inntil disse nye spillelistene kommer, håper vi du liker å utforske Zeta Halo i Halo Infinite-kampanjen. Hvis du ikke har sjekket det ut ennå, husk å lese vår anmeldelse av Master Chiefs siste eventyr.

