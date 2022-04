Halo Infinite planlegger å lansere den samarbeidende kampanjemodusen i august og Forge i september.

PARIS, 25. april (Benin News / EP) –

Utvikleren av uendelig halo343 Industries har annonsert en ytterligere forsinkelse i lanseringen av sin online samarbeidskampanjemodus, som den planlegger å lansere i august, mens Forge ville være tilgjengelig med en betaversjon i september.

Det ville allerede være den tredje utvidelsen av lanseringen av disse spillmodusene, en av de mest etterlengtede av spillerne av denne tittelen. Den første av disse skjedde med lanseringen av videospillet. på slutten av fjoråret.

Selskapet kunngjorde denne nye forsinkelsen i lanseringen av de to alternativene i begynnelsen av mars, da det erkjente at det fortsatt jobbet med den andre sesongen av spillet, Lone Wolves, parallelt.

Utvikleren har gitt ut en ny uttalelse signert av spillets kreative direktør, Joseph Staten, som skisserer planene for resten av året etter å ha fullført utviklingen av den andre sesongen.

Staten insisterte på det veikarten opprettholder «de samme prioriteringer» som EUs. delte i mars i fjor, inkludert å fikse problemer som negativt påvirker brukeropplevelsen og fullføringen av den andre sesongen «og levering som lovet 3. mai.»

Til slutt kunngjorde han at 343 Industries planlegger å fortsette å jobbe med . samarbeidskampanjemodus og Forge-modus. I løpet av de neste månedene. Mer informasjon om disse to prosjektene vil bli formidlet i henholdsvis slutten av august og begynnelsen av september.

Han la ut en tidsplan for hva han planlegger å gjøre fra 3. mai til 7. november, inkludert lanseringen av miljøbevissthetskampanjen. Brudd: Forskanset mellom 24. og 30. mai eller arrangementene innblanding (fra 3. til 16. mai) og alfa-pakke (fra 19. til 1. august).

Manageren rettferdiggjorde forsinkelsen av disse spillmodusene i raffineringen av de to kampteknikkene. «Vi vet at vi må levere mer innhold og flere funksjoner raskere. Vær tro mot prioritet null Det betyr at noen ganger må vi bremse ned for å bevege oss raskere, la han til.

I tillegg til å sette en dato for lanseringen av samarbeidskampanjemodusen innen slutten av augustStaten ga noen detaljer om statusen til Forge-modus, som vil lansere en betaversjon for en liten gruppe testere i september.

«Vi har hatt suksess med Forge i private utgivelser med et begrenset publikum i noen tid, så vi har bestemt oss for å gi avkall på en fullskala offisiell utgivelsesplan og tilby den åpne betaen direkte«, kan vi lese i pressemeldingen.

Til slutt har den annonsert at den onsdag 27. april kl. 13.00 (23.00 spansk tid) vil presentere andre nyheter gjennom en streamingpresentasjon, som kan sees på følgende adresse på YouTube og på Twitch-kanalen hans.