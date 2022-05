Halskanten stuper for Kristen Stewart i Cannes: The Most Provocative Clothes in the Crochet

Av Jessica Meurens

Kristen Stewart, som spilte hovedrollen i David Cronenbergs nye film «Future Crimes», dukket opp på et vakkert kanalteam i Cannes. Skuespillerinnen hadde bestemt seg for å bruke vesten sin… uten at det var noe åpent og nede!

Denne tirsdagen, under en fotosamtale for David Kronenbergs etterlengtede film, hadde Kristen Stewart på seg et veldig elegant antrekk og meldte seg på kanalen. Dette er kjennetegnet til House of Chanel, satt i røde og hvite tweets. Siden skuespillerinnen er et museum for luksusmerke, er denne kjolen ikke overraskende

Hva er litt mer, måten hun tok det på. Som vanlig ønsket Kristen Stewart å bryte de ekstravagante og «strålende» symbolene i innredningen hennes. Under bildene han tok med Leah Sedox som delte stjernen på skjermen, åpnet han noen få knapper på toppen og avslørte en stor spalte og brystlinjer. En liten ekstra sexy touch: Skuespillerinnen har ikke på seg BH!

gjeld: Photonews – Chassis + Cortzi / KCS Press

Hvis fotoshootene er mindre enn den røde løperen når det gjelder klær, går kjendiser glipp av muligheten til å uttrykke seg gjennom utseendet, og trinnene vil også kjenne rollen til «provoserende» klær. Her er et lite utvalg.

Maggie Gillenhall

gjeld: Fotonyheter – Olivier Borde / Bestimage

På den 75. Cannes International Film Festival Dinner Photo, hadde skuespillerinnen på seg et langt svart skjørt og en gjennomsiktig bluse i full lengde, og viste bare frem BH, krage og slips. Chopard hadde også på seg smykker.

Bella Hadid

gjeld: Fotonyheter – Olivier Borde / Bestimage

På den 75. Cannes International Film Festival Dinner Photo, hadde modellen på seg en lang, figurnær svart kjole som kom ned til midjen hennes. Kjolen var også åpen i kantene. Chopard hadde også på seg smykker.

Kara Telewingne

gjeld: Photonews – Chassis + Cortzi / KCS Press

Under den årlige seremonien hadde modellen på seg en lang svart Balmain-kjole for å klatre opp trappene til filmen «The Innocent». Denne stroppeløse kjolen hadde en «havfrue»-form og hadde bukseseler, hvor interiøret var helt gjennomsiktig. Fra baksiden ga den et glimt av Kara Telewings bakdel.

Claire Holt

gjeld: Photonews – Chassis + Cortzi / KCS Press

Under den årlige seremonien for å klatre opp trappene til filmen «The Innocent», hadde skuespillerinnen en lang lilla kjole. Den ble kuttet over venstre ben og hadde en imponerende hard utringning.

Iris lov

gjeld: Fotonyheter – Duck Peters / Empix Entertainment

Jude Laws datter «Forever Young» gjorde seg bemerket mens hun gikk opp trappene. Faktisk hadde hun på seg et Dior-ensemble med et lavt midjet skjørt og en korsetttopp, veldig «2000-tallet», noe som var ganske overraskende sammenlignet med andre kjoler på den røde løperen.

Emma Todd

gjeld: Photonews – 0692811530 / Pacificostnews

På den røde løperen til filmen «Armageddon Time» hadde supermodellen på seg en farlig smaragdkjole. Faktisk hadde kjolen en stor splitt øverst på benet og var åpen ved bagasjerommet også. Dessuten førte dette kostymet til det første kostymearrangementet på denne filmfestivalen i Cannes ved å avsløre Emma Dotts undertøy.