Halvparten av Aldis biler i Vallonia ble stengt onsdag: streikebevegelsene øker

I flere uker har det vært ganske vanskelige diskusjoner mellom fagforeningene og ledelsen i Aldi-butikkjeden. Det er strukturelle og operasjonelle problemer (tidsplan, bruk av ny teknologi, etc.). Ett møte ble holdt 29. oktober, og et annet 8. november.

Onsdag var det flere som fortalte oss om stenging av butikker via den oransje varsle oss-knappen fra RTL info-redaksjonen.

“Pour faire pression sur la direction, pour être certains d’avoir bien été compris avant la prochaine réunion, on a décidé mardi soir une action générale. On va fermer les centrales de Gembloux et de Vaux-sur-Sûre. Le but est de Lukk 130 Aldi-butikker i Wallonia. Vi overlater selvfølgelig valget til arbeiderne, men vi skal gå rundt i butikkene. Det er mangel på arbeidskraft, det er overbelastning av arbeid; Og vi er i ferd med å feire slutten av året.”CSCs Stane Constant Hermanns, som sendte oss dette bildet, forklarte:

En talsmann for Aldi Belgium bekreftet for oss diskusjonene og de pågående streikebevegelsene, uten å vite for øyeblikket det sanne omfanget. Rundt 12.00 ble rundt sytti butikker stengt (av 440 i Belgia og 150 i Wallonia). “Vi beklager overfor våre kunder”, definerer butikkjeden. “Vi har en lang tradisjon for sosial dialog i Belgia. Så vi forblir åpne for dialog, og vi beklager disse nedleggelsene. Roen til begge parter er viktig for å finne løsninger.”