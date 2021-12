Halvparten av Brussels Airlines-flyvningene som er planlagt til mandag er kansellert på grunn av streiken. Med et forventet passasjervolum på 12.500, sa en talskvinne for flyselskapet fredag ​​at 3.500 reservasjoner måtte kanselleres.

Administrasjonen fastholder at fagforeningene ikke avbrøt streiken sin mandag. Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere striden ytterligere på nåværende tidspunkt. “All oppmerksomhet rettes mot passasjerene slik at mandagen ikke blir for rotete for demhevder talspersonen.

Ledelsen spurte flyvertinnene hvem som var villige til å jobbe og hvem som ikke. Du ser fortsatt en viss vilje og forventer å beholde halvparten av ruteflyene.

Blant de 3500 kanselleringene er det allerede funnet en løsning for et lite antall passasjerer, for eksempel en ny bestilling på en flyreise fra et annet selskap i Lufthansa Group, morselskapet til Brussels Airlines.

krigserklæring

Fagforeninger bekreftet fredag ​​at de ville fortsette den 24-timers streiken på mandag, kunngjorde et trekk onsdag. I kjølvannet av denne kunngjøringen sendte ledelsen i Brussels Airlines et offisielt brev til fagforeningene der de oppfordret dem til å avlyse oppfordringen om å streike. Den truet med å få dem til å bære byrden av de økonomiske konsekvensene av et slikt tiltak, skaden den anslår til 2,5 millioner euro for kanselleringen av 116 flyvninger. Operasjonen gjorde fagforeningene sinte, som fordømte.krigserklæringBrudd på streikeretten.

Fagforbundet fordømmer arbeidsforholdene.Uutholdeligi Brussels Airlines og ber om at avtaler som ble signert tidlig i 2021 respekteres.