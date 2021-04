Hamilton Demolition Company kjøper det nedlagte kraftverket Thunder Bay

Nettstedet for en nedlagt Thunder Bay-generasjonsstasjon ble solgt til Hamilton Demolition.

Ontario Power Generation (OPG) kunngjorde 21. april at de har godtatt et forhåndstilbud Rive budsjettet Å kjøpe det tidligere kull- og vedfyringskraftverket ved strandpromenaden.

Eiendomsoverføring er nå offisiell. Salget av eiendommen ble ikke avslørt av OPG.

En talsperson for OPG svarte at salget av eiendelene fulgte en skjult prosess.

“OPG og dens megler Cushman & Wakefield har sammenlignet alle bud med rettferdighet og åpenhet,” sa Neil Kelly.

“Å trekke ned budsjettet var treffet fordi deres forretningsforslag ga økonomisk mening for Ontario’s prisdrivere.”

Vil du lese flere historier om virksomhet i Nord? Abonner på vårt nyhetsbrev.

Blant prosjektene deres, Budget var med på å rive Ivor Wynne Stadium i Hamilton, Mosiac Stadium i Regina, Grace Hospital i Windsor og det tidligere sykehuset i Sioux Lookout.

OPG kunngjorde i juli 2018 at de vil stenge anlegget permanent på grunn av de høye driftskostnadene og de omfattende reparasjonene som var nødvendige.

“Vi er veldig glade for å kunngjøre at Budget Demolition har anskaffet det tidligere produksjonsanlegget til OPG Thunder Bay, som ligger på Mission Island, Thunder Bay,” sa selskapet i en pressemelding.

“Budget Demolition har snakket med Thunder Bay Local Economic Development Group og forfølger potensiell fremtidig bruk av nettstedet når det nåværende anlegget er avviklet.”

Selskapet sa at det er i de tidlige stadiene med å fylle ut stedet for å begynne å forberede det forrige kraftverket for avvikling og riving. De ønsker å ansette en lokal arbeidsstyrke for å supplere prosjektgruppen. Dette betyr ansettelse av asbestkontrollteknikere, fakkelarbeidere, maskinoperatører og fagarbeidere.

Prosjektledelsen vil frigjøre viktige prosjektmiljøer i nær fremtid.

Budget Demolation er en del av Budget Environmental Disposal, et familieeid avfallshåndterings-, gjenvinnings- og rivingsfirma som har vært i virksomhet siden 1993 og har hovedkontor i Hamilton.

Sa John Hifford, OPG-visepresident for Western Region.

“Jeg vil også takke Thunder Bay Generating Station Sales & Offering-teamet for deres fortsatte engasjement og forpliktelse til best mulig resultat for stasjonen, OPG og Ontario’s prisstasjon.”

OPG sa at regionkontoret vil forbli i Thunder Bay hvor det fører tilsyn med 11 vannkraftanlegg og ett biomasseanlegg i Atikokan som samlet produserer rundt 900 MW energi.

Bygget i 1963 fungerte 300 megawatt kraftverk som en kullovn for det meste av levetiden til provinsregjeringen gjorde det til å brenne spesialiserte trepellets, importert fra Norge. Det ble forvist til en toppstasjon i 2015, som bare ble slått på med jevne mellomrom i tider med topp energibruk, da det var behov for ekstra kraft på distriktets nett for å dekke etterspørselen.