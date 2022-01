“Hamilton er ikke 100 % klar til å svare”

Mohammed Ben Sulaym, som ble valgt til ny FIA-sjef forrige måned, gjentok sitt ønske om å prioritere det kontroversielle dokumentet om Abu Dhabi Grand Prix 2021. Max Verstappen Ble kronet til verdensmester til kostpris Lewis Hamilton. Jean Dotts etterfølger har stillingen han hadde offentlig da han ble valgt, og understreker hans intensjon om å kaste lys over hendelser for å forbedre hva som kan gjøres. Alt uten å gå på akkord selv for et øyeblikk “FIAs integritet”, der han husket garantien.

“Jeg ble valgt for to uker siden”, Dakar 2022 minnes Mohammed Ben Suleiman. “Jeg leser alle fakta. Vi har et energisk spill og jeg tror vi må være energiske. Reglene våre kan alltid forbedres, kontrollene våre må forbedres enten en hendelse skjer eller ikke. Motorsport vokser veldig raskt, ikke som det var for fem år siden… Så vi må tilpasse oss det og vi må være mer aktive enn å reagere.”

“Jeg skal studere hva som skjedde i Abu Dhabi. Jeg var der, og det vil være opp til vår organisasjon å bestemme hvordan vi skal gå videre uten noe press. Uansett. Det er min plikt å opprettholde FIAs integritet, men det betyr ikke vi har ikke sett våre vilkår, og hvis det er noen fremgang, vil vi gjøre det.”

Ikke døm noen uten å vite alt

Beslutningen om å bruke racingdirektørens sikkerhetsbilpraksis på Yas Marina vakte stor forargelse. Mercedes, Han erkjente anken sin, men støttet Louis Hamiltons beslutning om å boikotte FIAs år lange seremonien. En holdning i strid med reglene fikk det internasjonale organet til å minne den nye presidenten på at han ville implementere tekstene ved behov. For to uker siden dukket det opp en situasjon med lite fleksibilitet, og han insisterte på at den skulle avklares uten spørsmål. For tiden observerer Louis Hamilton den totale stillheten han vedtok etter ankomsten til Abu Dhabi Grand Prix.

“Jeg sendte ham en melding”, avslører Mohammed Ben Suleiman. “Jeg tror han ikke er 100% klar til å svare umiddelbart. Vi kritiserer ham ikke. Jeg forstår at han er i en annen posisjon som sjåfør. Men det er en disiplin. Som du har lest i pressen, vil den nye presidenten tillate; selvfølgelig de [les médias] Krydre ting med ting som er viktige for andre. Men for meg er det ikke spesifikt knyttet til en bestemt sjåfør eller en bestemt gruppe. Dette er vanlig. Det er regler vi må respektere, og vi må respektere ærligheten til FIA. Og jeg kan ikke dømme noen før jeg vet sannheten.”

“Egentlig var mitt første mål å se hele Abu Dhabi-filen. Selvfølgelig tror jeg at noe som Louise og teamet hans visste ikke var med på gallaen. Men til slutt gjorde vi det. Mennesker også. Det var stress og press. Personlig , jeg er sikker på at alt vil ordne seg. Jeg håper du ikke kan tenke på fortiden. Det er mye å tenke på. Det er vi som dekker fortiden. Vi kommer opp.”

Louis Hamiltons tilnærming til fiaskoen i Abu Dhabi provoserer uunngåelig spekulasjoner, spesielt mistanken om et hypotetisk avvik fra Formel 1. Toto Wolfs siste ord. Den nye sjefen for FIA trodde imidlertid ikke på situasjonen. “Nei, jeg tror ikke det”, Han avanserer. “Jeg har et spørsmål til deg: Sa Lewis nettopp at han ikke kommer til å delta i løpet? Du sier ting som en pilot. Ikke gi slipp på rykter eller noen.

