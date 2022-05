Hamilton og Cut betaler FIA: Tysk går på banen … i undertøyet (bilder)

«Hvis de stopper meg, la dem gjøre det»: Syvdobbel Formel 1 verdensmester Louis Hamilton ba fredag ​​det internasjonale bilforbundet (FIA) om smykkene hans og lovet å ikke fjerne smykkene hans selv om de forsvinner. Miami Grand Prix denne helgen.

«Vi har reservesjåfører, så vi er klare for helgen. Vi har mye å gjøre i denne byen, så jeg klarer meg uansett.»Han gjorde narr av Storbritannia på en pressekonferanse, med ringene, halskjedene, øredobber, nesepiercing og mindre enn tre klokker på håndleddet, på linje med forskjellige tidssoner.

Da forbudet mot å bruke enkeltseters smykker ble innført i 2005 som et føre-var-tiltak, ble det faktisk ikke brukt av piloter. Men denne sesongen bestemte den nye FIA ​​Race Director Niels Wittch seg for å stramme skruen for å implementere den. Slik sett ble den første påminnelsen gitt under den tredje runden av sesongen i begynnelsen av april under Australian GB.

«Det er forbudt å bruke smykker i form av halskjeder eller metallkjeder under konkurransen, så det kan sjekkes før start.», mintes han på sidelinjen til Miami GB. Og begrunn: «Å bruke smykker under en konkurranse kan være en barriere for medisinsk intervensjon og forhindre at det blir diagnostisert og behandlet om nødvendig etter en ulykke.»

«Vi har utviklet oss så mye som en sport (…) Jeg har spilt dette spillet i seksten år og jeg har brukt smykker i seksten år»Mercedes-sjåføren som lovet det angret «I bilen er det bare å ta hull på øredobber og nesen min, jeg kan ikke ta den av».

Hvis flyttingen ikke gjør Hamilton glad, sier han at han er villig til å signere en utreise for å fortsette å bruke smykkene, men han dømmer «Ingen grunn til å slåss». «Jeg vil prøve å samarbeide med Mohammed (Ben Suleiman, FIA-formann, red.anm.). Hvor skal jeg betale.»Han fortsatte.

I følge spesialnettstedet Motorsport.com gikk sjåføren med på å fjerne alle smykker han kunne ha fjernet denne helgen – og var i slutten av mai unntatt fra å overholde regelverket opp til Monaco GB.

Vettel blir med ham

Sebastian Cut dukket også opp i godt humør for å protestere mot FIAs harde tiltak. Tyskerne har fordømt påminnelsen om at kun brannsikre klær som beskytter mot brann er tillatt i bilen. Bevis på at den tyske piloten bestemte seg for å gjøre narr av denne påminnelsen.

Dermed vandret han inn i gården med en bokshorts over miksen, noe som vakte glede av helligdommen og sosiale nettverk. Fet, sept!