“Hamilton og Verstappen fortjener å vinne mesterskapet, lykke til!”

Noen få uker siden Lewis Hamilton Han kjempet som en “utlending” for verdensmesterskapet Formel 1, Bak den andre Max Verstappen. Når de nærmer seg sesongens siste GB, er de to nå på like poeng i verdensmesterskapet! Mercedes er i en god posisjon til å vinne Constructors’ Championship, men matematisk er ingenting fortsatt mulig for RedBull. Dermed er spenningen i Abu Dhabi på topp.

Toto Wolf, Sjefen for Mercedes-teamet, spesielt på Cayton Vignerons mikrofon, utnytter denne uventede situasjonen: “Jeg tror du føler deg velsignet over å være i en situasjon som denne. Vi ville ikke stole på at det er tre løp vi kan kjempe om mesterskapet. Det er i øyeblikk som dette vi engasjerer oss i spillet, og vi er positivt begeistret.”

Er han redd for en kollisjon mellom de to pilotene? “Ærlig talt, jeg tror ikke at noen sjåfører ønsker å avslutte mesterskapet ved et uhell.”

Mercedes har en sjanse til å vinne tittelen som sin åttende konstruktør: “Det ville vært fint, men jeg vil ikke spørre for mye her, men det ville vært skuffende om vi bare vant ett mesterskap. Vi har en sjanse til å vinne i begge. Jeg håper vi ikke føler at vi spør for mye til slutt. Det vil være bedre enn begge, men begge vil bli bedre.”

Både Hamilton og Verstappen fortjener å bli mestere denne sesongen, men hva skiller dem fra hverandre? “Begge pilotene har svært forskjellige personligheter og svært ulik oppførsel. De fortjener begge å vinne dette mesterskapet, de utmerket seg i forskjellige biler og forskjellige karakterer i år. Måtte den beste vinne!“