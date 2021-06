Hamiltons tomter og hull i stereo – Giffons F1-sammendrag

Christian Horner har nevnt noen få Lewis HamiltonRed Bulls teori om hastighet er “noe ut av virkeligheten” og hvorfor Toto Wolf forklarte det til sjåføren Mercedes Gikk til slutt bak en rett linje.

Bodas sier at han er “skrudd” McLaren Etter pitstien fin



Etter Bit Lanes bot for Styrian Grand Prix ble McLaren beskyldt av Valteri Bodas for å peke en finger mot noen og beskyldte ham for å “alltid prøve å skru deg over”.

Verstappen advarer mot “merkelig utfordring” søndag hvis stormer rammer Red Bull Ring

Red Bull-president Christian Horner har advart om at tordenværet som forventes å treffe Red Bull Ring på søndag, kan utgjøre en “annen utfordring” for polsseteren Max Verstappen ved Steiermark Grand Prix søndag.

Ricciardo og McLaren ‘klør seg i hodet’ etter traumatisk diskvalifisering

Daniel Ricciardo sier at McLaren ‘klør seg i hodet’ for hvorfor han droppet en slik fart fra øvelsen på fredag, etter sjokket fra å kvalifisere seg til Styrian Grand Prix.

Sunoda ga en trepunkts ledelse for å blokkere bodas

Albury-sjåfør Yuki Sunoda har fått tre poengbøter for å ha forstyrret Mercedes ‘Valteri Botas mens han kvalifiserte seg til Grand Prix i Steiermark.

Russell “så ikke i speilet mitt” etter å ha savnet nær den forferdelige Q3

George Russell har insistert på at P11 først skal se på topp 10 etter å ha sett en annen stjernekvalifiserende forestilling på scenen for Steiermark Grand Prix.

Alonso returnerer “nær 100” med F1-comeback etter å ha kvalifisert seg for “vakker” styren

Fernando Alonso mener han nå er “nær 100” i sitt F1-comeback etter hans “vakre” kvalifiserende ytelse for Steiermark Grand Prix.

Wolf siterer Hamiltons innflytelse på lagkameraten for 2022

Toto Wolf påpeker at Lewis Hamilton vil være involvert i å bestemme andre halvdel av Mercedes ‘2022-førerlinje.

Igora Drive for å være vert for F1 Russian Grand Prix fra 2023