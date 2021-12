Hamp for å styrke konkurranseevnen til marokkanske tekstiler

Operatører i tekstilsektoren har gjentatte ganger oppfordret regjeringen til å hjelpe, spesielt etter helsekrisen, for å styrke sektoren, som krever enorme investeringer. “Den mest utviklede oppstrøms i verden (Kina og Tyrkia) har blitt utviklet takket være svært sterk statlig intervensjon. Marokko vil ikke være et unntak. Med den nye visjonen innen 2035 for sektoren, vil ikke Marokko være et unntak. Vi vil ikke kunne utvikle primærtekstiler hvis det ikke støtter Staten støtter denne utviklingen og støtter intensivering av næringslivet.»

For å lese: Tekstiler: fagfolk stoler på “Made in Morocco”

I denne forstand ber den om bruk av naturressurser som hamp (hamp) og ull for å styrke oppstrøms tekstiler, og erstatte bomull og polyester. Legaliseringen av hamp i Marokko er en mulighet for den marokkanske tekstilindustrien som vil kunne bruke fibrene mens frøene vil bli utnyttet av farmasøytisk sektor. Dermed vil vi ha et 100 % marokkansk integrert produkt. Det er en helt økologisk tekstilfiber, dyrkes raskt og krever ikke mye vann, sa direktøren for AMITH.

Å lese: Marokko, Europas største tekstileksportør

Med dette alternativet kan Marokko reposisjonere seg i det globale tekstilmarkedet, spesielt med ikrafttredelsen av karbonavgiften 1. januar 2023 i Europa, hovedmarkedet for marokkanske tekstilprodukter.