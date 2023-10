Han anla søksmål mot Triodos Bank for misbruk av rettigheter

På dette tidspunktet oppdraget 250 personer, samlet av Trioforum.be -plattformen, advokat Laurent Arnauts til å presentere saken for selskapets domstol. Faktisk har sertifikatinnehaverne og banken vært i åpen konflikt siden banken suspenderte handels- og innløsningssystemet for de aktuelle sertifikatene. Etter tre år med suspensjon har Triodos implementert et nytt system som ikke ser ut til å passe til en serie sertifikatinnehavere som fordømmer systemet som for lukket og sammensatt for de fleste investorer å forstå. For ikke å snakke om reduksjonen som er registrert siden implementeringen av det nye systemet. Vi snakker om et tap på 70%. Det er 7 500 innehavere i Belgia.

Advokat Arnaoutes mener at banken ved å suspendere systemet og nekte å gjenopprette det som det var, begikk en feil som utgjør et misbruk av rettigheter. På dette grunnlaget har han tenkt å be Triodos om å kjøpe tilbake kundenes sertifikater til prisen de kjøpte dem (€ 89 i stedet for € 30 i dag). Banken, som forklarer at den ikke ble varslet om denne rettslige handlingen, indikerer at hvis banken krever erstatning, er eierne de som vil betale den, fordi det er de som eier bankens kapital.