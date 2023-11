Han bestiller en iPhone 15 Pro Max direkte fra Apples nettside og får en Android-smarttelefon i forkledning.

Et offer for denne fantastiske svindelen delte opplevelsen sin på Reddit. Etter å ha bestilt en iPhone 15 Pro Max på Apples nettside, mottok denne kunden en Android-telefon forkledd som en iPhone.

Å bestille direkte fra det offisielle Apple-nettstedet beskytter deg ikke nødvendigvis mot svindel, og en bitt Apple-merkekunde har hatt en bitter opplevelse. Da han delte sin erfaring på Reddit, forklarte TheEdmard at han bestilte en iPhone på Apples nettsted for å unngå å bli svindlet mens han ringte seg selv på scenen. Fonandroid.

Da går alt som planlagt: han mottar en ordrebekreftelse på e-post, samt sporingskoden hans fra leveringstjenesten. Men mens kunden fikk den dyrebare sesamfrøen, gjorde kunden en svært uheldig oppdagelse.

Først stopper han ved skjermbeskytteren, noe som får ham til å tro at han har en oppusset iPhone. Når han slår på enheten, bekreftes mistankene hans. Han merker umiddelbart at dette ikke er en OLED-skjerm, som normalt skal være på iPhone 15 Pro Max. Etter noen få konfigurasjonstrinn er han overbevist om at det er en Android-smarttelefon med iOS-skall installert.

En målrettet svindel

Den legger også merke til at det er merkelige forhåndsinstallerte apper som TikTok og Facebook. Svindelen kan være rettet mot å gjenopprette kundens Apple-ID-er og lommebokdata. Heldigvis la han dem ikke inn i smarttelefonen.

Men hvordan klarte TheEdmard å få tak i en slik enhet da han bestilte fra en vanlig pålitelig side? Uten at vi visste hvordan, klarte vi å hacke brukerens ordre og sende en falsk smarttelefon i stedet. Apple sier de er klar over saken og har kunngjort at de ser på saken.