Han ble siktet for limonade… 58 euro!

En misfornøyd turist hevder at han betalte €58 for en limonade på en bar i Mykonos.

En britisk turist fikk en svært ubehagelig overraskelse da han ble fakturert €58 for en limonade under ferien i Minokos, Hellas.

DK Oyster Restaurant er kjent for sine høye priser. Etablissementet er rangert svært dårlig på TripAdvisor, hvor det beskrives som en «turist-svindel» av de fleste internettbrukere. Eieren forsvarer imidlertid prisene sine på grunn av kvaliteten på tjenesten og beliggenheten til baren, som ligger på stranden i Platis Gialos, ved sjøen.

«Disse menneskene bør ikke sove gjennom natten. De stjeler turisters penger, sier en misfornøyd brite. Til sammen ville han ha betalt 114 euro for stillevann, limonade og to små smørbrød. “Vanligvis koster limonade 18 euro, men vi ble belastet 58! «, sier han. «Ved betaling fortalte servitøren oss at den klassiske limonade kostet 18 euro og ikke det vi bestilte».

Erfaringen hans ble delt av hundrevis av andre kunder. TK Oyster Bar er vurdert til 2,5 stjerner på TripAdvisor med nesten 1500 anmeldelser.