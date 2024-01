«Han brakk alt i huset»: Julien de la Star skadet hånden etter AC's vurdering | Mennesker

Bare noen få uker igjen å vite navnet på den store vinneren av Star Academy. Denne uken, som rektor Michael Goldman kunngjorde, konkurrerer elevene om sin plass i semifinalen under et «vurderingsmaraton.» Med andre ord må de for første gang overgå seg selv i tre tester: Mandagsteater, Tirsdagsdans og Onsdagssang. En student blir automatisk nominert ved slutten av hvert praksisopphold.

Hvis navnet på den første studenten i fare ikke ble oppgitt under direktesendingen, tror nettbrukere at det var Julian. Sistnevnte deltok med god grunn ikke i tirsdagens vurdering. Dessuten ble ungdommen sett med en blodpropp på hånden. «Julian knuste hele huset», sa Pierre før han gikk inn i et klasserom.

Noen observatører mistenker at han har problemer med å takle skuffelse. Julian var allerede skadet for noen uker siden. «Ja, Julian er voldelig. Han kunne ikke kontrollere sinnet sitt, og det var et problem. «Fall på meg hvis du vil, men det er sant», vi kan lese spesifikt om sinnemestring, slutte å benekte og unnskylde det, sa en annen nettbruker. Så, enda et sinneutbrudd?