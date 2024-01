Han er allerede i god form: Rafael Nadal ser etter comebacket med ekle Dominic Thiem i Brisbane

Alle øyne var rettet mot ham etter lange måneder borte fra retten. I motstandsmodus Dominic Thiem For hennes første offisielle singelkamp på evigheter, Rafael Nadal Et raskt tilbakeblikk ryddet opp i all mulig frykt vi kunne ha hatt.

Spanjolen møtte en motstander som søkte sin tidligere status og viste i skjermer hvorfor han er en av de beste spillerne i historien. Ved makten opprørte han østerrikeren i to sett (7-5, 6-1).

Vendepunktet i konkurransen? På slutten av 1. sett, da stillingen var 6-5 i hans favør, ble 1. sett tatt bort og han måtte ut. Ved roret tok Nadal 2. sett veldig rolig (6-1 etter å ha tatt en veldig rask 3-0 ledelse) og slapp aldri kroken for å punge ut det siste.

Nadal beroliget alle med at han selv gikk på eggeskall for å gjøre comeback. Det er selvsagt ikke perfekt, men det er godt å komme raskt tilbake til denne posisjonen mot en så tøff motstander. Legg også merke til at denne kampen tillot ham å ta forbi Ivan Lendl på listen over flest vunne singelkamper. Nadal er 4. med 1069 seire Jimmy Connors (1. med 1274), Roger Federer (2. med 1251) og Novak Djokovic (3. med 1088).

Det skal nå bekreftes over tid uten gjentakelse. Det var et overraskende tap for turneringens 8. seed mot lokale Jason Kubler i 2. runde. Aslan Karatsev.