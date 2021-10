Han er den andre statsministeren ved valg

Delresultater publisert av det offisielle valgnettstedet, vakketuppukalinpati, hvisket antrej Bobby i en behagelig ledelse, men i de store byene var gapet mellom stemmene tallrike resultater sidete sikring.

Etter at mer enn 99,9% av stemmene hadde talt, samlet ensemblekoalisjonen av det høyreorienterte borgerlige demokratiske partiet, TOP 09 (midt-høyre) og Kristelig demokratisk union (midten) 27,78% av stemmene og 71 seter.

Det er foran ANO People’s Movement, ledet av Andrzej Babis, som vant 27,14% av de 72 setene. Å danne den neste regjeringen og umiddelbart etablere seg som leder for flertallet i parlamentet vil ha 108 seter (hvorav 200 utvalgte) Anti-Pirate Party og ordførere og uavhengige av systemoperasjonssenteret (STAN).

Sammenlignet med 60,84% ved lovvalget 2017, nådde valgdeltakelsen 65%.

Pandora -dokumenter

Andrzej Babis, et 67 år gammelt landbruks-, kjemikalie- og medieselskap, har blitt siktet for EU-subsidiesvindel, og EU har blitt anklaget for konflikt mellom rollene som forretningsmann og politiker.

Forrige helg ble Pandora Papers i 2009 brukt til å finansiere kjøp av eiendeler, inkludert et slott i Sør-Frankrike.