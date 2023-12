«Han er ikke den Michael han pleide å være»: Den nye troen til noen nær Michael Schumacher, 10 år etter ulykken hans

Jean Todd var en av få personer som fikk nyheter om Michael Schumacher. Den tidligere guiden til tyskeren, som overvåket under sin gullreise hos Ferrari, har aldri lagt skjul på at han har jevnlig kontakt med familien til den syv ganger Formel 1-verdensmesteren, som besøker ham hjemme hos ham. 10 år etter den forferdelige skiulykken, kjører han kappløp med sin tidligere pilot. Siden den gang har det vært lite informasjon om Schumachers helse. Veldig sjelden.

I et intervju med L’Equipe gikk Jean Todt nok en gang med på å være ordknapp om situasjonen i Tyskland. «Michael er her så jeg ikke savner ham»Først startet den 77 år gamle franskmannen. «Han er ikke den Michael han var før, han er annerledes og er vakkert støttet av kona og barna som beskytter ham. Livet hans er annerledes og jeg har privilegiet å dele øyeblikk med ham. Det er alt å si. Dessverre gikk skjebnen forbi ham for ti år siden, og han er den eneste vi har i Formel 1. Michael som visste er ikke lenger.»Han var enig.