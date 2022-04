«Han er ikke en mann»: Vanlig overraskelse i «Co-Landa: Le Totem Maud»

Siste kapittel av Ko-Landa: The Cursed Totem Sultet publikum. Mer enn kameratene deres Colin og Luana, må ambassadørene som er valgt til å gå til ambassadørene ta en avgjørelse: enten går de med på å fjerne eventyrerens navn eller går til den svarte ballen og risikerer sin plass i spillet. Velg å gå svart ball. «Jeg foretrekker å holde hodet høyt fremfor at noen i gruppen min går«Men, forbannet, det er mindre sannsynlig at Colin kommer seg ut av det (to av de tre ballene er svarte på siden). Etter å ha rådført seg med Luvana, ofrer han en av sine gule allierte. Til gjengjeld lover sistnevnte at ingen vil stemme på ham eller Olga under de neste fire rådene.

Ved å oppdage en gjenforent stamme forklarer Colin og Louana seg. «Dessverre, beklager gul…«Colin begynner før han kunngjorde avskaffelsen av Setha. Overrasket og skuffet svarer eventyreren:»Jeg ble skuffet fordi jeg visste at jeg ville ha gjort det selv om det var to tredjedeler.«Hva veier i balansen? Han er mer pensjonert på leiren eller hans manglende ytelse på testene. «Jeg tror ikke jeg var for egoistisk i det valget. Det er et spill. Hvis det er mulig må du vite hvor du skal trekke kortene dine.«, forklarer Colin.

«Jeg beklager fordi det ikke var det jeg forestilte megHan stoler på Setha foran kamera. Jeg synes dette er veldig urettferdig fra hans side. Så vidt jeg er bekymret for er han ikke mann, det er alt. Han var skuffet.«

Colin prøver å tolke gesten sin på nytt når han blir konfrontert av Denise Brockniard og de hvite stammene: «Det var mer et selvmordsoppdrag enn noe annet«, Han sier.

Vær tålmodig …

«Hvis du taper, kan du klandre deg selv.«Med disse ordene begynte Denise Brockniard den første personlige immunitetstesten til den gjenforente stammen.

Etter en tett finale vinner Luana mot Bastian og får den første individuelle totem.

Endring av situasjon i menigheten

Under avstemningen tar Franுவாois og Nicholas av seg immunkragen. Deretter telles stemmene. I løpet av de neste fire rådene ble Colin kastet ut med syv stemmer mot Luana da han ble lovet urørlighet. «Der har jeg inntrykk av at dette er helt usant«, Skytter eventyreren som faller fra skyene.

På sin side er Luana enig.»Å være flau«.»Jeg lovet å beskytte deg til sluttenHun sier. Jeg holdt løftene mine. Jeg kan ikke gå imot avstemningen. Jeg prøvde. Jeg beklager på det sterkeste.Franாங்கois sier på sin side raskt at han stemte mot Colin for å hevne Setha og på grunn av hans mistillit til Colin.

«Du fjerner ham i dag fordi du vet at han kan komme langtOlga, med tårer i øynene, ferdig med å forsvare kameraten til det siste.Ikke rart at sistnevnte ga ham sin svarte stemme.