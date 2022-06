«Han er overvektig», tapte stjerneverten 10.000 euro

En mann brukte en Michael Trucker for å presse 10 000 euro fra ham!

Michael Trucker ga det siste showet, «Wivment Demand» 26. juni i Frankrike 2. I begynnelsen av neste skoleår vil hans lojale besøkende finne ham i France 3.

Dette er slutten av sesongen som Michael Trucker vil huske! Ifølge Le Parisien ble verten svindlet opp til 10.000 euro. Likevel, ifølge avisen, er fakta før 24. juni.







«En falsk bankagent, tilsynelatende velkjent, tok kontakt med den 79 år gamle verten over telefon. Sier: «Operation to Code de Ivory»! «, forklarer Pariseren.

Svindleren forberedte tilsynelatende alt godt og overbeviste Michael Trucker om å gjøre to overføringer for til sammen 10.000 euro for å kansellere transaksjonen.

Det var først etter henging at TV-stjernen skjønte at han hadde det. Likevel sendte Michael Trucker, ifølge Paris, «for mye», butleren sin for å klage i det 7. arrondissementet i Paris.