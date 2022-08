«Han er på topp»: Florent Bagnis bilde beroliger fansen hans

Et bilde er verdt tusen ord. Denne fredagen la kokken Pascal Junault på kjøkkenet til det berømte parisiske brasseriet Lipp ut et bilde av Florent Bagni som spiste lunsj på restauranten sin. Sangeren dukket opp der med et bredt smil og så i bedre form enn hans forrige opptreden.

«Herr Florent Bagni spiser lunsj med familien sin på bryggeriet i ettermiddag..!! Et veldig godt måltid.. Han er på toppen..!!”, Chef skriver som et tema.

I januar i fjor annonserte «My Freedom to Think»-oversetteren at han hadde lungekreft. Den inoperable svulsten forårsaket stor frykt for den franske kunstneren. I prosessen ble The Voices trener utsatt for flere økter med kjemoterapi og røntgen, noe som svekket kroppsformen hans betydelig.

I begynnelsen av mai dukket Florent Bagni opp på TV for første gang med barbert hode og malte trekk, noe som ga ham mange sympatimeldinger på sosiale nettverk. Øyeblikksbildet lagt ut av Pascal Junault beroliget fansen, mange av dem var glade for å se sangeren komme seg sakte.

«Det er hjertevarmende å se henne slik.» Gleder en bruker. «For en glede å finne Florent smilende og ser flott ut. Gratulerer med motet ditt Florent. Vi tenker så mye på deg«, reagerer den andre.»Takk for dette bildet! Så hyggelig å se ham slik.»En annen fan skriver.«Flott! Gleder meg til å høre det fordi jeg er sikker på at han forbereder en flott melodi for oss».

Bildet, som ble lagt ut fredag, har allerede fått mer enn 43 000 likes. Bevis på ubetinget støtte til Fanskaren Av Florent Pagny.