Han fikk besøksforbud!

Anthony Garnett (29) har fått et besøksforbud mot Lorna (28), moren til hans to døtre, etter at hun ble stilt for retten anklaget for å ha sendt ham upassende tekstmeldinger, melder Sun.







Før Anthony ble forelsket i flyktningen Sofia Karkadym (22) fra Lviv, ble han utestengt fra å komme innen 100 meter fra huset paret delte i Bradford. Pålegget forbyr noen å ringe, sende tekstmeldinger, sende e-post eller kontakte Lorna via sosiale medier.

«Hvis det hjelper deg å sove om natten, så får det være,» sa han. «Jeg vet sannheten. Jeg gjorde ikke noe galt. Jeg møtte ikke for en advokat fordi jeg ikke hadde noe å påberope meg. Dessverre viser det seg at dette er episoden til Jeremy Kyle. »

«Jeg vil ikke ha noe med ham å gjøre. Jeg vil bare at han skal la meg være i fred,» svarte Lorna.