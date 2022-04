«Han forbød oss ​​å gå ut av butikken eller nærme oss vinduene»

Lørdag dro Virginie til Ikea-butikken i Hénin-Beaumont (Nord-Frankrike). Et besøk som tok en morsom vending rundt klokken 14.15, som jeg fortalte kollegene våre fra La Voix du Nord. – Vi hørte en første samtale som fortalte oss at etter en teknisk hendelse var vi forhindret fra å forlate butikken. Deretter kom det en ny melding der vi ble fortalt at det var en mistenkelig pakke og at vi var forbudt å nærme oss butikkvinduene. ”

I butikken jobber ansatte med å implementere prosedyrer og kundene tar tålmodig imot problemene deres. «Vi trodde det ville fortsette, så vennen min og jeg la oss på sofaen. Ingen fikk panikk. Personalet beroliget oss, delte ut drinker, ga oss godteri og noe å tegne til barna.»

grunnen ? Ute på parkeringsplassen ble det oppdaget en mistenkelig pakke. Bekymring for forlatt bag. Politiet plasserte stedet og hindret kjøretøy og andre i å få tilgang til det. Minesveipere kalles. Rundt klokken 15.40 eksploderte den mistenkelige posen, og den ble nøytralisert av mineryddingseksperter. Ikea-butikkkunder kan da la esken stå.

Hvis noen avsluttet løpene sine som om ingenting hadde skjedd, var ikke dette tilfellet for alle. «Vi kom for å se etter et kontor, men da vi så køen i kassen, la vi den der. Den var allerede lang nok for oss og barna,» sier et par.

Den mistenkelige posen var helt tom. Glemsel eller en ondsinnet gest? Politiet åpnet etterforskning.