Han forklarer årsaken bak dette, at Brussel-nestleder Christophe de Bockeler vil motta hele lønnen i Bitcoin

Brussel-nestleder Christophe de Bockeler har nettopp annonsert at han ønsker å investere hele lønnen for 2022 i Bitcoin.

“Min gest er å øke bevisstheten og fortelle alle, både politisk og økonomisk, “Vær forsiktig, noe skjer, når skal vi endelig ta vare på det?”“”, kunngjør nestlederen på innspillingssiden at det ikke er hver søndag.

Et valg som overrasker kollegene og ikke tilfredsstiller alle. Til Margaux De Ré, MP Ecolo i Brussels parlament, “Å velge Bitcoin er et spesielt forurensende eller i det minste energikrevende alternativ sammenlignet med andre valutaer fordi det krever at mange servere gjør databeregninger for å kunne validere de såkalte blokkene i blokkjeden.».

En blokkjede (eller blokkjede) er en teknologi for lagring og overføring av informasjon uten en kontrollerende instans. Så blokkjeden er en distribuert og sikker registrering av alle transaksjoner som er gjort siden starten av det distribuerte systemet.

“Det er andre kryptovalutaer som fungerer annerledes og mer effektivtRep. Ikolo legger til.

“Faktorer som kan påvirke prisene, som i aksjemarkedet, er ikke godt forstått‘ , advarer UCLA økonomiprofessor Bruno Colemant, når han snakker omsvært volatil valuta“.

“Det er greit å gjøre dette med sparingen som allerede er akkumulert, men å gjøre det med hele lønnen er en annen ting. (…) Du må forholde deg veldig rolig. Jeg ser lidenskap blant unge mennesker hysterisk til tider. (…) Det er ikke slik vi styrer økonomien, de er i ro og moderasjon ”, Eksperten legger også til.

“JJeg gjør det fordi det er en politisk virksomhet å si at vi skal ta vare på dette systemet, men det betyr ikke at alle skal gjøre det selvfølgelig, avslutter Christophe de Bockeler.