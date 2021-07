Han fortsatte å trene med brødrene mens han så på det norske Ingripsion OL -gullet

Norges vidunderlige distanse Jacob Jacob har mange ting i familien som tar sikte på OL-gull i Tokyo, og trener sammen med brødrene under farens tilsyn for å forberede seg til lekene.

En av de syv søsknene, 20-åringen er på sitt høyeste tidspunkt, friidrettsprogrammet er i gang i Tokyo, men det er 1500 meter, og han vil fokusere på Japan, trene med eldre brødre Henrik og Philip.

“Det er veldig viktig at vi er tre mennesker, og det er veldig viktig at vår far presser hverandre som et lag og gjør de samme tingene,” sa Jacob til journalister.

“Det er åpenbart veldig viktig at vi alle gjør dette sammen og presser hverandre mot lignende mål.”

Henrik, 30, endte på femteplass i 2012 i London, men han og 28 år gamle Philip kjempet med skader og kommer ikke til å konkurrere i Tokyo, og lar Jacob-familien se etter flaks.

“Dette året er litt uheldig, men som alltid går vi rundt i verden sammen og drar på treningsleirer og alt,” forklarte han.

Junior Ingebriksen har vært et godt resultat de siste årene og tiltrukket seg oppmerksomhet fra andre disipliner, inkludert en tumultfylt seier på 5000m på Diamond League -arrangementet i Firenze i juni.

“Jeg vil ikke si at de er redde for meg, men det virker som om de respekterer meg. For dem er det ikke bra,” sa han.

“Som vi så i Doha, ble jeg overrasket over at etiopierne kom så hardt ut på 5000 meter finalen fordi broren min og jeg og noen andre europeere var på banen,” sa Ingbritson.

“Jeg håper de var redde for at vi skulle gå til den siste delen av løpet, så de måtte holde et konstant tempo fra pistolen.”

Selv om fetteren hans var ung, sa Brittany at han hadde nok erfaring til å være vert for et show i Tokyo.

“Å vinne løp og løpe raskt mot gode løpere bygger alltid selvtillit, og selvfølgelig kan du få mer erfaring, så det er ikke en dårlig ting,” sa han.

“Men samtidig føler jeg allerede at jeg har kjørt på høyeste nivå i årevis.”

1500 meters oppvarming for menn begynner tirsdag, og siste eksamen vil finne sted lørdag 7. august.