Han gikk bort og fortalte meg at du ble utestengt fra butikken.

Den 7. desember besøkte Kirk Bishop en Tesco-butikk. Den 44 år gamle briten, som har stadium 4 nyrekreft, er vant til supermarkedet, men kunne ikke bli der lenge denne gangen. Da han så vidt hadde kommet inn, kom en sikkerhetsvakt i butikken bort til ham og ba ham forlate bygningen umiddelbart. “Han henvendte seg til meg og sa ‘Du er forbudt å gå inn i denne butikken’,” sa den tidligere omsorgspersonen på solen.

Kom for å få de livsviktige medisinene tilbake (som lar ham lindre kreftrelaterte smerter), så Kirk var ikke i stand til å fortsette oppdragene sine. “Jeg ble sjokkert. Jeg kunne ikke tro hva han fortalte meg. Da jeg spurte ham hvorfor i helvete han gjorde det, svarte han at jeg hadde blitt identifisert som en butikkraner …”

En oppsigelse av en annen kunde overveldet førtiårene. “Det var helt latterlig. Jeg fortalte dem at de hadde feil fyr. Jeg er ikke en butikktyv, og jeg har ikke engang kriminelt rulleblad for noe!” Han beroliger oss. Situasjonen blir enda mer fantastisk som Kirk og hans forlovede handler nesten daglig på denne Tesco.

“Det var ekkelt”

Elizabeth, Kirks forlovede, legger til: “Vi prøvde å forklare fangevokteren at Kirk hadde dødelig kreft, men han ville ikke lytte og sa hele tiden at Kirk skulle gå.” Mens paret var i stand til å møte sjefen på deres forespørsel, fikk de ikke en unnskyldning som de ville ha ønsket. “Vi forlot dagligvarene og gikk ut og fortalte dem at vi aldri ville handle der igjen. Det var ekkelt …”

Et stort slag for familien som allerede måtte leve med Kirks sykdom. “Han er veldig syk og det er det siste vi trenger i livene våre nå etter alt vi har vært gjennom som familie de siste ukene. Vi er begge veldig opprørt over måten vi har blitt behandlet på. Vi vil bare ha en unnskyldning. fra Tesco.”

En talsmann for nærbutikken ble kontaktet av den britiske tabloiden, og har bedt Kirk om unnskyldning. “Vi beklager så mye at dette skjedde. Vi beklager også skaden som ble påført Mr. Bishop og hans partner. Vi undersøker hendelsen med vårt sikkerhetsvaktbyrå og vil gjerne ønske Mr. Bishop velkommen til butikken slik at vi personlig kan be om unnskyldning.”