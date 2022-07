Han hadde «ingen penger satt av til pensjonisttilværelsen».

Han var overraskende trygg på inntekten sin.

I 19. juli 2022-utgaven av «The Two of Us» avslører Dave overraskende tro. Tolken til «Vanina» holder fortsatt konserter i en alder av 78 år Til tross for hans helseproblemer. Han forklarte at han fortsatt opptrer på scenen, ikke bare etter eget valg. Sangeren sa:

«For å være ærlig hadde de fleste underholdere ikke lønn før på 1980-tallet. Jeg hadde ingen penger satt av til pensjonisttilværelsen, så jeg måtte fortsette å jobbe. […] Jeg har en flyvertinne-venn hvis alderspensjon er dobbelt min!»

En overraskende forklaring. Det er faktisk vanskelig å forestille seg at livet til en kunstner kan være ledsaget av økonomiske problemer. Dave er imidlertid alltid glad for å møte sitt publikum på konserter. Hvis han ikke slutter å opptre på scenen, er det det han liker.

«I verden vi lever i, som gir oss så mye å bekymre oss for, glemselen som gjør oss glade. Scenen er en del av det. […] Når du brenner for en jobb, er det veldig vanskelig å stoppe.»

Sangeren måtte imidlertid slutte å synge en stund. resultat, Han var involvert i en alvorlig ulykke og har fortsatt ettervirkningene. Han sier: «jeg ønsker å gråte«Fordi mat har blitt en elendighet for ham.

«Etter ulykken min har jeg laget mat til partneren min og meg selv, men jeg lukter ingenting, jeg smaker ingenting. […] Et av de to sentrene i hjernen min som kontrollerer smak og lukt, hadde dødd av en hjerneblødning.»

Heldigvis, Dave kan stole på å støtte de som står ham nær.