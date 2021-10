Han kveles i restauranten og sjefen redder livet hans: “Jeg sparket to store pilotmignoner” (video)

Nicholas Arvanidis, eier av Le Quartier Latin Restaurant i Ixelles, reddet livet til en kunde mandag kveld. Han var bak baren da han la merke til bråket ved bordet med tre personer. “Jeg kunne se kunden vandre merkelig, så så jeg ham skifte farge. Han gikk tom for oksygen.” De to mennene ved bordet med ham virket hjelpeløse i møte med vennens klossethet. Platene på baksiden er ubrukelige. “Så jeg kom inn. Jeg prøvde å fange ham bakfra for å hente ham, men han var tross alt for tung, som en egenvekt. Så jeg trakk to ganger for å få frem det som var i halsen hans.”

Uten førstehjelpstrening gikk Nicholas Arvanidis faktisk til Heimlich Maneuver: førstehjelp gest, som utøver magetrykk for å rydde luftveiene. Konklusjon: To store stykker pilotmignon ble kastet ut. Og ett liv ble reddet! “Han tygget ikke kjøttet sitt nok. Bitene var minst 3 til 2 centimeter lange.”

Kunden drakk deretter et glass vann og tok en slurk luft “Han tok meg i armene og sa: ‘Takk, jeg kan se lyset i morgen! “ Dette er ikke første gang denne unge femtiåringen blir reddet. “For lenge siden da jeg jobbet på en restaurant på Grand-Place, svelget en kunde som spiste ribbe til benet. De ble sittende fast i halsen hans. Der måtte jeg sette to fingre for munnen hans. Redd ham.”

To liv ble reddet! Er vi her i ren heltemodighet? “Absolutt ikke. Jeg er ikke en helt. I en situasjon som denne tror du ikke. Det er normalt. Du må opptre litt mer skummelt. Jeg måtte være stille. Jeg vant.”