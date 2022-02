Han lager et «slektstre» på 27 millioner mennesker

Har du noen gang lurt på om din beste venn er en av familien din? Eller er din sjette fetter en du møtte på ferie? I Storbritannia har forsker Yan Wong fra University of Oxford laget verdens største slektstre. Sistnevnte forener rundt 27 millioner mennesker over hele verden! Dette bør hjelpe oss til å bedre forstå utviklingen av menneskeheten. Yan Wong var faktisk basert på genetiske data fra mer enn 3600 individer fra 215 forskjellige populasjoner for å lage hans slektstre. Disse genene er de siste 1000 år gamle og 100 000 år gamle.

“Vi har i utgangspunktet laget et stort slektstre, som er en arv for menneskeheten, som har like nøyaktig modellert historien til alle de genetiske variantene som finnes i mennesker i dag. Hvis mennesker er i sentrum av studien, er denne metoden gyldig for alle organismer, fra orangutanger til bakterier,” fortsatte han.

“Vi omorganiserer genene til våre forfedre og bruker dem til å bygge et stort nettverk av relasjoner som kan anslå når og hvor disse forfedrene levde,” sier Anthony Wilder Vones, en annen forsker. Sistnevnte ønsker nå å fortsette å integrere nye genetiske data i treet sitt i et forsøk på å bedre forstå historien til menneskelig evolusjon, inkludert migrasjon fra Afrika.