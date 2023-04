Han legger ut et bilde for første gang med sin diskrete partner

Folket og kongefamilien

Sender et helt nytt opptak til bursdagen til kjæresten.

Kjærlighet er i luften For unge foreldre. Åtte måneder etter fødselen til deres lille Laszlo, virker Lou Doillon og partneren hennes, illustratøren Stephen Manell, lykkeligere enn noen gang. På sistnevntes bursdag la datteren til Jane Burkin og Jack Doylan ut noen bilder på Instagram.

Vanligvis veldig diskret om hennes personlige liv, tillot sangeren denne gangen å publisere et øyeblikksbilde som et par. «Happy Birthday Love,» skrev han ganske enkelt i bildeteksten til en historie. På bildet ser vi to dvergpapegøyer som smiler etter hverandre fra en fotoboks, mot bakgrunnen av Marcel Prousts bok. På jakt etter tapt tid.

I et annet opptak avslører Lou Doillon den romantiske middagen deres på den ultratrendy Twenty Two Club, en restaurant med utsikt over Place du Palais Royal i Paris. En øm og fornuftig romantikk med vakre snutter.