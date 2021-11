Han leverte ikke bare pakken … (video)

Det var en video på TikTok som forrådte ham… Denne Amazon-leveringsmannen i Florida fikk sparken etter at en tettsittende kvinne ble sett komme ut av lastebilen hans.

Videoen gikk viralt. Bildet viser en kvinne, i en kort svart kjole og uten sko, gå ut av en Amazon-budbil. Ifølge opplysninger fra Daily Star har videoen fått nesten 12 millioner visninger på det sosiale nettverket. En Amazon-ansatt har fått sparken.

“Dette gjenspeiler ikke de høye standardene vi har for våre leveringspartnere og deres sjåfører,” sa en talsperson for Amazon til TMZ. “Å tillate uautoriserte passasjerer å gå inn i leveringskjøretøyer er et brudd på Amazons retningslinjer og sjåføren leverer ikke lenger pakker til Amazon-kunder,” la han til.

Hvis det ikke er mulig å fastslå hva denne kvinnen gjorde i leveringsvognen, så har nettbrukere sin egen idé: “Pakken vil bli levert om ni måneder, takk”, “Hun har dette abonnementet Prime Plus”, “Dette er hvorfor pakken min Det er alltid sent og konstant,” sa nettbrukere.