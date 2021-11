“Han må svare på sine feil og be om unnskyldning overfor landet.”

Etter disse påstandene, som har plaget tjenestemenn i flere dager, ble det i all hast innkalt til en debatt om adferdsreglene for parlamentsmedlemmer på ettermiddagen. Men Boris Johnson var ikke forventet å delta.

Likevel har Labour-opposisjonsleder Khair Stormer oppfordret regjeringssjefen til å komme personlig og be om unnskyldning. Han sa: “Vi må ta del i denne diskusjonen og svare på feilene vi har gjort, be om unnskyldning til landet og iverksette tiltak for å rette opp skaden.”

Boris Johnson vakte raseri forrige uke ved å kritisere kampanjeaktivitetene hans og støtte reform av parlamentariske regler for å unngå sanksjoner mot Tory-parlamentsmedlemmet.

Manøveren er ment å beskytte og appellere til enhver involvert parlamentsmedlem, og også for å forhindre at det konservative partiets medlem Owen Patterson blir suspendert fra parlamentet. Men det ble til politisk korrupsjon og statsministeren trakk seg.

Regjeringen hans har allerede vært plaget av en nylig skandale som fremhever de farlige forbindelsene mellom elektrisitet og forretningskretser, spesielt når det gjelder tildeling av utstyrskontrakter til private selskaper i sammenheng med epidemier.

Søndag påpekte Sunday Times sin undersøkelse av åpent demokrati at i løpet av de siste 20 årene har nesten 16 konservative partikasserere fått seter i overhuset i parlamentet, som ikke har noen valgte medlemmer. Treningsdonasjoner på 3 millioner (மில்லியன் 3,5 millioner).

“Landet har ennå ikke angret på (Mr. Johnsons) innsats for å skape en skjebne for seg selv og vennene sine og alle andre. Han bør komme til House (Commons) og be om unnskyldning,” det liberaldemokratiske parlamentsmedlem Wendy Chamberlain, en tidligere politimann kl. initiativet til debatten, svarte til BBC.

“Selvfølgelig er det interessekonflikter som må løses,” la han til. Partiet hans har bedt om en uavhengig undersøkelse av anklager om korrupsjon og «umoral» mot den utøvende makten.